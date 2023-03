MotoGP, Bagnaia fissa l’obiettivo: “Voglio fare come Rossi e Marquez”

Tutti a caccia del numero 1 di Francesco Bagnaia nel campionato MotoGP 2023 che parte in questo weekend a Portimao. Lui parte come favorito, cosa ovvia anche in virtù di quanto visto nei test, però non si monta la testa e non sottovaluta nessun rivale.

Certamente si approccia alla nuova stagione con una consapevolezza e una sicurezza maggiori rispetto a un anno fa, ma al tempo stesso con l’umiltà di chi sa che niente gli verrà regalato. Il fatto di essere l’uomo da battere è uno stimolo e farà di tutto per confermarsi campione del mondo.

MotoGP, Bagnaia carico per Portimao e il 2023

Bagnaia in conferenza stampa si è detto molto carico per questo inizio di campionato: “Sono felice di ricominciare. Lo scorso anno eravamo nei guai, ma abbiamo imparato dagli errori e quest’anno i test sono andati ottimamente. La nuova moto si sposa meglio con il mio stile di guida, è più stabile e mi dà più velocità in curva. Sono in una posizione migliore agli altri, ma credo che la Yamaha di Quartararo e la Honda di Marquez saranno davanti, così come Bastianini“.

Il pilota Ducati sa di avere tanti rivali che lo vogliono battere, ma lui è pronto ad accogliere la sfida di tutti: “Tutti vorranno rubarmi il numero 1, però se lavoriamo nel modo giusto sono convinto che possiamo difendere il titolo, anche se non sarà semplice“.

Pecco vuole “imitare” Valentino Rossi e Marc Marquez

Nell’era MotoGP solamente in due sono riusciti a vincere almeno due titoli consecutivamente, Valentino Rossi e Marc Marquez. Bagnaia spera di inserirsi nella lista: “Rossi e Marquez hanno vinto tanti titoli ripetendosi, bisogna lavorare come loro per riuscire a ripetersi“.

Se vincere un titolo nella top class è già complicatissimo, rivincerlo lo è ancora di più. Certamente Pecco dispone del talento e della moto per ambire al bis. Nonostante il trionfo del 2022, ci sono ancora margini di crescita e dovremmo vederlo più maturo e pronto nel nuovo campionato.

Foto: Ducati Corse