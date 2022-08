Pecco Bagnaia vince a Silverstone e lima il distacco da Fabio Quartararo in classifica, passando da -66 a -49 punti. Il titolo MotoGP sembra riaperto dopo che il francese ha incassato uno zero ad Assen prima della pausa estiva e un ottavo posto qui in Inghilterra, per un problema di aderenza al posteriore con la sua Yamaha M1. Quarto trionfo per il piemontese della Ducati che cercherà di riscattarsi in questa seconda parte di Mondiale dopo i vari errori compiuti a Losail, Le Mans e al Sachsenring: “Essere paragonato a Dovizioso è un grande complimento“. E ringrazia Valentino Rossi e Casey Stoner per il sostegno e i suggerimenti pre-gara. Qui le highlights del GP

Bagnaia e la vittoria più sofferta

Pecco Bagnaia accende la freccia e sorpassa Johann Zarco in classifica piloti, attestandosi al terzo posto a quota 131 punti, seguito dal terzetto di ducatisti formato da Enea Bastianini, Johann Zarco e Jack Miller. Ducati a tutta forza contro il duo di testa e in vista del prossimo impegno MotoGP in Austria, un layout dove solitamente la Desmosedici GP fa la sua gran bella figura. Ma per adesso il vicecampione si gode la vittoria di Silverstone che non era per nulla scontata, viste le difficoltà nelle prove libere e nelle qualifiche.

Per Bagnaia si tratta forse della sua vittoria più sofferta, faticando non poco nel finale contro l’Aprilia di Vinales che per pochi istanti gli ha messo le ruote davanti. “Non è stato facile perché in tutto il week-end abbiamo fatto molta fatica. Nelle FP2 ero andato abbastanza bene ma eravamo rimasti fuori dai dieci. Anche sabato mattina non avevo un buon feeling generale sia all’anteriore che al posteriore. Stamattina abbiamo provato con la hard dietro, all’anteriore siamo stati costretti a montare la media perché la soft sarebbe andata distrutta. Sapevo di dover stare attento nei primi giri, non potevo esagerare, potevo recuperare solo in frenata, in uscita perdevo qualcosa. E’ una delle mie vittorie più belle perché è stata sofferta“.

Ringraziamenti per Valentino e Stoner

Dietro il successo di Pecco Bagnaia c’è anche l’incoraggiamento prezioso di Valentino Rossi e Casey Stoner, due punti di riferimento per il pilota Ducati. Il primo è il grande maestro di una vita, il secondo è l’ultimo pilota Ducati ad aver vinto un Mondiale e lo scorso anno si è dimostrato particolarmente vicino al box Ducati durante le visite a Portimao e Valencia. “Ringrazio Valentino Rossi per i tanti messaggi vocali che mi ha mandato e mi è stato molto. Gli ho chiesto se ricordava qualcosa che l’avesse aiutato ad andare più forte qui, ma era difficile rispondere a questa domanda. Anche Casey Stoner mi ha scritto stamattina e lo ringrazio. Avere due campioni così al proprio fianco è un grande vantaggio, Ringrazio anche il mio preparatore Carlo (Casablanca, ndr)”.

Stavolta tutto è filato liscio, ma i tecnici Ducati dovranno limare qualche dettaglio in vista del prossimo Gran Premio a Zeltweg. Vietato fallire su un circuito dove la Rossa emiliana può fare davvero la differenza. “Sono andato al 100% in ogni giro, non potevo gestire, sapevo che vincere era molto importante – ha aggiunto Pecco Bagnaia -. Valentino è stato molto lucido a consigliarmi quale gomma sarebbe andata meglio in gara alla luce della sua esperienza. Anche Luca Marini e Marco Bezzecchi mi hanno aiutato stamattina, durante un meeting speciale nel loro box sul feeling che avevano avuto ieri con la hard“.