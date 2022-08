Moto2 Silverstone: Fernandez nega l’impresa a Lopez, vittoria e leadership

Un podio davvero speciale in Moto2, arrivato alla fine di una grande battaglia. Augusto Fernandez trionfa ancora e si prende anche la prima posizione in classifica iridata: la conferma di un pilota che ora ha trovato la rotta e mira molto in alto. Segue un Alonso Lopez da applausi: l’alfiere Speed Up ha fatto quasi tutta la gara al comando, prima di essere beffato nelle curve finali. Ma per un pilota che fino a due mesi fa non disputava nessun campionato, come rimarcato da lui stesso al parco chiuso, è un primo podio che vale una vittoria. Infine, terza piazza per Jake Dixon, il pilota di casa che se l’è dovuta sudare contro Ogura e Canet. Lo sconfitto di giornata è Celestino Vietti, che perde due posizioni in un colpo in classifica Moto2.

Gara Moto2, i primi giri

Celestino Vietti scatta dalla quinta casella, ma deve scontare una Long Lap Penalty per non aver rispettato la corretta procedura nelle prove di partenza. Stessa sanzione per Simone Corsi, ma nel suo caso per aver ostacolato Navarro nel corso delle qualifiche. Lo scatto migliore al via è quello del trio della prima fila, anzi di Roberts che prende provvisoriamente il comando su Fernandez e Ogura. Non parte bene invece Vietti, sceso subito in 10^ posizione… E rischia grosso al momento di scontare la sanzione, evitando di un soffio il disastro. Cosa che non evitano invece Van den Goorbergh e Beaubier, presto ritirati per cadute.

Il leader che non ti aspetti

È una super partenza di GP per Speed Up: oltre ai citati protagonisti infatti c’è un Alonso Lopez scatenato e presto addirittura in testa! Seguono a ruota Ogura, Canet e Fernandez, a comporre un battagliero quartetto in zona podio. Anzi, sestetto quando il duo Aspar completa la rimonta, mentre finisce prematuramente la corsa di Ramírez, fermato da un problema tecnico. Che peccato anche per Arenas, 6° prima di scivolare alla curva 4… Un problema anche per Arbolino, costretto ad un fuoripista per evitare la moto dello spagnolo. In testa si crea una situazione particolare: Lopez accumula qualche decimo, gli altri quattro invece lottano tra loro, non senza grossi rischi per Canet e Ogura (con un salvataggio di gomito alla Marquez).

Doppia lotta con beffa

Questo fino a cinque giri dalla fine, quando Fernandez mette il turbo e raggiunge Lopez. Duello per la vittoria, triello per il terzo posto: una doppia battaglia senza respiro fino al traguardo. Guardiamo davanti: Fernandez ci prova in tutti i modi, Lopez però non è intenzionato a perdere così facilmente un risultato che avrebbe dell’incredibile. Ma nelle ultime curve ecco la beffa: Fernandez trova il varco, avviene il sorpasso, è vittoria per 70 millesimi! Il nuovo leader Moto2 conferma il suo favoloso stato di forma, il pilota Boscoscuro è strepitoso secondo. Festa in casa infine per Jake Dixon, che regola Ogura e Canet per prendersi un sognato podio davanti al suo pubblico!

La classifica della gara

Classifica Moto2 iridata

Foto: motogp.com