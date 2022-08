MotoGP, Bastianini show: “Sono entrato in modalità Pac-Man”

Enea Bastianini ritorna a ruggire con la sua Ducati Desmosedici e a Silverstone ritorna a fiutare il podio. Sarebbero bastati pochi giri per provare a raggiungere Jack Miller, ma il quarto posto è una bella iniezione di fiducia per il pilota Gresini, che vince la sfida diretta con Jorge Martin superato all’ultimo giro. Si ritorna in pista fra meno di due settimane in Austria, poi sarà la volta di mettere in chiaro il suo destino: Pramac o Ducati factory? Qui le highlights del GP

Bastianini “cavallo” da rimonta

La partenza non ha agevolato la gara di Bastianini che ha perso alcune posizioni, con Jorge Martin e Alex Rins che sono partiti decisamente meglio. La rottura di un’aletta aerodinamica rende tutto più complicato nelle prime fasi, con Enea costretto a regolare il suo modo di guidare in condizioni d’emergenza. Ancora una volta il punto forte del romagnolo è nella seconda parte di gara, la gestione delle gomme gli riesce un capolavoro quando trova il giusto feeling con la Ducati. “Sono dovuto entrare in modalità Pac-Man per mangiare tutti gli altri. Alla fine è stata una bella gara, peccato per la partenza perché senza un’aletta soprattutto all’inizio non è stato facile capire come guidare. Soffrivo tanto i cambi di direzione però abbiamo mostrato i denti, ho capito che potevo essere veloce, ero molto vicino al podio, l’ho sfiorato. L’importante era ritrovare il feeling che da un po’ non avevamo“.

Alla luce di questo risultato incoraggiante nel GP di Silverstone, Enea Bastianini rimugina sugli errori nella prima parte del Mondiale MotoGP. Dopo le tre vittorie ha registrato una fase calante e il motivo inizia a delinearsi. “Penso di essermi focalizzato troppo sul pensare che non erano piste amiche. Mi sono lasciato condizionare, invece sono ripartito dopo la pausa con l’intento di divertirmi, ritrovare la confidenza e fare il meglio possibile. La cosa più importante di oggi è che mi sono divertito. Adesso le prossime piste saranno tutte mie amiche“.