MotoGP, Bagnaia detta legge: la festa nel box Ducati

Francesco Bagnaia centra la vittoria nel GP di Jerez si riprende la testa della classifica MotoGP. Complice anche il weekend non particolarmente positivo dell’amico Marco Bezzecchi, scivolato da +3 a -22. Dopo la bandiera a scacchi è un sfogo liberatorio quello del campione di Chivasso e del suo staff, che dal venerdì hanno faticato non poco per centrare questo traguardo. Inoltre ha dovuto subire anche una penalità assurda, cedendo una posizione, in uno sport dove sorpassare diventa sempre più difficile.

I complimenti del capotecnico

Per vincere ha dovuto impegnarsi più del necessario, seconda vittoria stagionale, la quarta considerando le due gare Sprint. “Ha fatto un capolavoro, quello che ti aspetti da un campione del mondo“, sintetizza Cristian Gabarrini a ‘La Gazzetta dello Sport’. Lascia un retrogusto di rabbia e chiarimento la penalizzazione a Pecco Bagnaia. “Non voglio entrare nel merito della decisione, ma per me quella era stata un’entrata normale“, anche se prevale la gioia di essere riusciti a dare una sterzata al campionato MotoGP dopo due cadute consecutive. “Vincere qui era importante – ha aggiunto il capotecnico del campione – e farlo in questo modo è stata una dimostrazione di forza“.

Il plauso di Dall’Igna

Era e resta il grande favorito per la corsa al Mondiale, un vero numero 1 come quello stampato sulla carena della sua Desmosedici GP23. “Pecco è fortissimo, ma l’altra grande sua forza è la coesione con la squadra. Se dovessi trovare un aggettivo, la definirei una vittoria prepotente“. Il d.g. di Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, va anche oltre: “Per come è stato bravo a costruirla, per me questa è stata la sua vittoria più bella“. Non era facile battere le KTM qui, Binder ci ha provato in tutti i modi, ma Pecco ha dimostrato di meritarsi il titolo di campione e di essere il punto di riferimento anche in questa stagione MotoGP.

