MotoGP Austria, quote bookmaker: il poleman Vinales a 7,00

MotoGP Austria 2020, le quote dei bookmakers. Il favorito è Andrea Dovizioso, la vittoria del poleman Maverick Vinales vale 7,00.

La classe MotoGP in pista al Red Bull Ring (Austria) per il quarto appuntamento stagionale. Dopo la vittoria KTM a Brno ad opera di Brad Binder, si attende il bis ad opera di Pol Espargarò. Qui il team austriaco ha effettuato dei test prima dell’inizio del campionato che potrebbe aiutare in termini di strategia gomme e assetto. La vittoria del pilota catalano è quotata a 5, il compagno di box Brad Binder sale a 34 nei pronostici dei bookmakers, più favorito Miguel Oliveira a 23.

Le quote in Ducati

Per gli allibratori il grande favorito per questa sfida MotoGP austriaca è Andrea Dovizioso. Il forlivese, che ieri ha annunciato la separazione a fine stagione dalla Ducati, qui vanta due vittorie e due podi nelle quattro edizioni precedenti. Innegabile che il layout dello Spielberg esalta le caratteristiche della Desmosedici GP, in particolare i cavalli motori del V4 a 90° di marca emiliana. Ma dall’inizio del campionato 2020 il forlivese accusa qualche problema di troppo con le nuove carcasse Michelin. La vittoria del Dovi, che parte dalla seconda fila, moltiplica la posta in palio per 3. Tra i favoriti anche Jack Miller che può dire la sua soprattutto in condizioni miste: il trionfo dell’australiano, secondo sullo schieramento di partenza, vale 6. Johann Zarco, desideroso di ripetere l’impresa ceca, valutato a 16.

Le quote in Yamaha

Due piloti Yamaha in prima fila: il poleman Maverick Vinales che viene quotato a 7 e Fabio Quartararo che viene pagato a 9. Lo spagnolo del team Monster Energy Yamaha va alla ricerca della sua prima vittoria in questa stagione MotoGP per dare un’accelerata alla corsa al titolo iridato. Il leader del Mondiale, invece, proverà a consolidare la sua posizione, sebbene il circuito austriaco dovrebbe penalizzare l’handicap delle M1 in termini di top speed. Complicata la situazione di Valentino Rossi che occuperà la 12esima finestra in griglia: la sua vittoria vale 23. Dopo il podio di Brno Franco Morbidelli va alla ricerca del suo primo successo in MotoGP. L’italobrasiliano parte dalla settima piazza, i bookmakers lo valutano a 19.

Le quote degli altri

Occhi puntati anche sulle Suzuki di Alex Rins e Joan Mir (quotati rispettivamente a 13 e 23), che nella giornata di sabato hanno mostrato un buon passo gara. Per gli amanti delle scommesse impossibili: Cal Crutchlow ripaga 51 volte l’importo giocato, Takaaki Nakagami a 29, Aleix Espargarò a 81.