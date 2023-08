MotoGP Austria, Pol Espargarò penalizzato: ha ostacolato Marquez

Pol Espargarò dovrà scontare tre posizioni di penalità sulla griglia di partenza della gara di domenica. Il pilota del team GASGAS Tech3 è stato sanzionato per aver ostacolato Marc Marquez nella sessione di prove di oggi pomeriggio al Red Bull Ring.

L’otto volte campione del mondo stava effettuando il proprio giro veloce quando, in curva 4, ha trovato davanti il connazionale che lo ha rallentato. Un comportamento che gli ha rovinato un time attack che magari lo avrebbe portato in top 10 (ha chiuso 13°). Il FIM Stewards Panel ha analizzato l’episodio e ha deciso di comminare la penalità a Polyccio.

MotoGP Austria, i commenti di Marquez ed Espargarò

Marquez sul momento se l’è presa con il collega, ma a fine giornata non ha voluto spendere parole troppo negative nei suoi confronti: “Ho capito cosa è successo. Quando sei a casa per tanto tempo e non guidi questo tipo di moto, cosa che io so bene, è difficile prendere i riferimenti e capire la velocità. Non c’è da preoccuparsi, anche se è vero che le regole sono le regole e lui era in mezzo alla traiettoria. Però per me non ci sono problemi“.

Espargarò a sua volta non ha fatto polemiche, ammettendo la propria responsabilità: “Ho chiesto scusa a Marc. Non ho capito quanto veloci fossero i piloti che stavano arrivando dietro di me. Ho cercato di lasciargli spazio, ma non è stato abbastanza, era troppo tardi perché ero in mezzo alla traiettoria. Accetto la penalità e chiedo scusa a Marc“.