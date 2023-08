MotoGP, cosa succede a Bastianini? Enea spiega la sua crisi

Anche in Austria proseguono le difficoltà di Enea Bastianini, che con la Ducati Desmosedici GP23 non riesce a trovare il feeling ideale e ad essere veloce. Si sta impegnando al massimo assieme al team per individuare una soluzione, però anche su una pista favorevole come il Red Bull Ring continua a faticare. Sedicesimo tempo assoluto oggi (con caduta nel pomeriggio) e dunque partenza dal Q1 domani nelle Qualifiche; vedremo se riuscirà a trovare il modo per essere più competitivo.

MotoGP Austria, Bastianini analizza i suoi problemi

Bastianini al termine della giornata ha parlato a Sky Sport MotoGP di quelle che sono le sue difficoltà in sella alla Desmosedici GP23: “Devo ancora capire bene il punto forte della moto, al momento non riesco a guidare bene e non riesco a fare le stesse linee di giro in giro. Questo non mi consente di essere totalmente concentrato, sono un po’ indietro e devo continuare a lavorare senza pensare al risultato, bensì a sistemarmi. Sono lontano. Proviamo a fare modifiche, ma con così poco tempo non è semplice. Mi mancano dei chilometri, mi manca fare un test vero per provare le cose senza troppa fretta. Al momento non sono competitivo“.

In alcuni momenti si è visto un Enea nervoso, ma sa di dover avere un atteggiamento diverso per uscire da questo momento difficile: “Sono abbastanza nervoso, però sbaglio perché questo non è il modo giusto di approcciare la situazione. Devo essere più calmo e tranquillo per sistemarmi al meglio. Ci sarà del lavoro da fare e d’ora in poi non penserò più al risultato, solo a cercare buone sensazioni“.

Enea e il team devono cambiare

Non ci sono problemi con la squadra, però la mancanza di prestazioni e di risultati è un problema: “Con il team ho un buon rapporto, però abbiamo bisogno di qualche soddisfazione che sta tardando ad arrivare. Lavoriamo sempre un po’ in tensione, non siamo completamente rilassati. La moto è sicuramente diversa rispetto allo scorso anno, va guidata in maniera differente. Il problema è che il mio punto di forza è diventato il mio punto debole, finché non mettiamo a posto quello farò fatica a fare risultati“.

Va fatto qualcosa di diverso nel box per capovolgere la situazione. Lo stesso pilota deve apportare dei cambiamenti al suo stile di guida per essere maggiormente efficace. Lui e i suoi uomini si stanno impegnando e quanto fatto finora non è bastato, serve una svolta al più presto.

Foto: Ducati Corse