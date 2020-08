MotoGP, Austria: Gli orari del 15/08, diretta Sky/DAZN e differita TV8

Sabato al Red Bull Ring ricco di incognite. Pioggia determinante? Chi emergerà in qualifica? Diretta Sky Sport MotoGP e DAZN, differita TV8.

Sabato al Red Bull Ring con le ultime prove libere e le qualifiche, che determineranno le griglie di partenza. Pol Espargaró (MotoGP), Sam Lowes (Moto2) e Tony Arbolino (Moto3) i migliori del venerdì, ma chi sarà l’autore del guizzo vincente in Q2? Abbiamo già visto poi vari scrosci di pioggia, quanto sarà determinante sabato? Per saperlo non perdetevi i turni del Gran Premio d’Austria, in diretta esclusiva sia su Sky Sport MotoGP (canale 208) che su DAZN. Su TV8 invece sarò possibile vedere in differita le qualifiche, seguite domenica dalle tre gare.

La programmazione Sky Sport/DAZN

Sabato 15 agosto

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.05-15.45 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 16 agosto

8.40-9.00 Moto3 Warm Up

9.10-9.30 Moto2 Warm Up

9.40-10.00 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 15 agosto

15.30 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2

Domenica 16 agosto

13.45 Differita Moto3 Gara

15.00 Differita Moto2 Gara

16.30 Differita MotoGP Gara