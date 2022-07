MotoGP, Aprilia testa un nuovo motore: boost finale per Aleix Espargarò

La vera sorpresa della stagione 2022 di MotoGP è l’Aprilia RS-GP. Fino all’anno scorso sembrava il brutto anatroccolo dello schieramento, dai test invernali è apparso invece evidente che avrebbe recitato un ruolo da protagonista. Una vittoria e quattro podi traghettano Aleix Espargarò fino al 2° posto in classifica, all’inseguimento del leader Fabio Quartararo distante 21 punti. In breve ha perso le concessioni per il prossimo anno, mettendo subito fine al numero di test illimitati con i piloti ufficiali. Ma a portare avanti l’evoluzione della moto ci pensa il collaudatore Lorenzo Savadori, che ad Assen ha disputato la sua quarta wild card.

Terzo motore per l’Aprilia

Tante le novità che gli ingegneri Aprilia hanno dispiegato dall’inizio del campionato. Basti pensare alla frizione in carbonio che ha fatto il suo esordio a Le Mans, alle novità aerodinamiche come l’ala posteriore, fino alle specifiche di motore. A Noale vogliono sfruttare gli ultimi mesi di concessione per spingere al massimo sullo sviluppo della RS-GP, dal momento che dalla stagione MotoGP 2023 dovranno mettersi alla pari con gli altri costruttori. Quindi disporrà di 7 motori e non più 9 e la specifica definitiva dovrà essere congelata alla vigilia del primo Gran Premio, senza possibilità di apportare modifiche fino al termine del Mondiale.

Ad Assen abbiamo scoperto che il prototipo veneto presto monterà una terza versione del motore V4 a 90°, già testata da Lorenzo Savadori in Olanda, alle prese con molte novità tecniche. A rivelarlo è il Race Manager Paolo Bonora a MotoGP.com: “Ha usato una nuova specifica rispetto a quella attuale. Ora dovremo capire se ha un buon livello di affidabilità. Dopo i test di Misano penseremo al suo impiego in gara“.

Aleix pensa al dopo MotoGP

Per Aleix Espargarò potrebbe essere un finale di stagione sorprendente, credere nel titolo MotoGP è quasi un diritto. Vive il suo miglior momento in carriera, correrà altri due anni in sella alla RS-GP, con il compagno di box Maverick Vinales c’è massima intesa e collaborazione. Il 2024 sarà probabilmente il suo ultimo anno da pilota della classe regina, nel futuro ci sono le mountain bike e i suoi ristoranti. L’alfiere di Granollers ha inaugurato il suo quarto ristorante in Andorra, vanta due cucine giapponesi e due italiane.

L’ultima apertura riguarda un locale di nome Ginza 41, presente anche il connazionale Alex Rins. “Vorrei che diventasse un punto di riferimento dove passeggiare, con il partner o con gli amici”. Il pilota Aprilia ammette che si tratta di un investimento per il futuro: “Ho 33 anni e devo cominciare a pensare al mio futuro. Ho investito qui perché mi sento molto a mio agio. Inoltre le attività che finora abbiamo aperto hanno avuto molto successo“.