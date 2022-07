Valentino Rossi sfortunato nella gara Sprint a Misano

Sabato amaro per Valentino Rossi e Frédéric Vervisch, impegnati nella sesta tappa del Fanatec GT World Challenge a Misano su Audi R8 Lms del team Wrt. Valentino Rossi è scattato dal sedicesimo posto in griglia ed ha cercato subito di rimontare. Mentre tentava di risalire, si è toccato con un avversario riportando dei problemi all’anteriore sinistro. Ha poi ceduto poi il volante al suo compagno di equipaggio Frédéric Vervisch ma l’auto aveva dei problemi quindi ha preferito rientrare ai box per non rischiare di compromettere la partecipazione alla gara di domenica.

A sostenere Valentino erano presenti diversi piloti di MotoGP tra cui Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi, reduci dai brillanti risultati di domenica scorsa e probabilmente incuriositi dalle GT.

La vittoria della gara della Fanatec GT World Challenge è andata ad Dries Vanthoor e Charles Weerts su Audi che rafforzano così la propria leadership in campionato. Ottimo secondo posto per Raffaele Marciello, un giovane italiano che gareggia con licenza svizzera e che domani punterà certamente al successo.

Questa sera alle 20.50 scatterà gara-1 del Lamborghini Super Trofeo con al via Dani Pedrosa assieme ad Antonin Borga. L’equipaggio partirà dalla decima posizione su 34 parenti e quindi cercherà di lottare per le posizioni che contano. La gara, in notturna, si prevede altamente spettacolare.

Valentino Rossi tornerà in pista domani pomeriggio alle 14.45 per gara mentre gara-2 delle Lamborghini sarà alle 16.45. La prevendita per la domenica è andata bene e ci si attende una buona affluenza di pubblico.

Foto Marzio Bondi