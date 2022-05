MotoGP, Aprilia in fermento per il Mugello: novità per la RS-GP22

Il week-end del Mugello sarà la gara di casa anche per Aprilia e non solo per Ducati, che rinnovano la sfida in questa stagione MotoGP. La Casa di Noale sta lavorando non solo per mettere Aleix Espargarò nelle migliori condizioni per puntare al titolo mondiale, ma anche per il futuro, perché la fame vien mangiando. L’alfiere di Granollers ha già raccolto una vittoria in Argentina e tre podi consecutivi negli ultimi tre GP disputati a Portimao, Jerez e Le Mans. Massimo Rivola & Co. vogliono proseguire questa scia vincente e stamane si sono ritrovati in azienda per pianificare al meglio la prossima sfida, prima di mettersi in viaggio per il circuito toscano.

Il sogno del titolo MotoGP

Sarà un’Aprilia a tre punte, con Lorenzo Savadori in veste di wildcard. Dopo l’introduzione della frizione in carbonio i tecnici di Aprilia hanno in mente di portare altre nuove componenti per la RS-GP22, forse disponibile anche una nuova specifica del motore V4. “Si respira un’aria bella, oggi sono qui per un meeting pre-gara. Queste wild card che sto facendo richiedono prove anche in laboratorio, stiamo portando tante soluzioni nuove per il futuro e anche al Mugello vedremo tante cose nuove sulla moto“.

Un occhio al futuro ed uno al presente, sebbene ci sia scaramanzia è impossibile non pensare al titolo MotoGP. Aleix Espargarò è 2° in classifica iridata a 4 punti di distanza dal leader Fabio Quartararo. “Un risultato stupendo, frutto del lavoro di tutti i ragazzi, qui a Noale che stanno dando il massimo, e di noi che stiamo svolgendo tanti test. Aleix Espargarò è in una forma mostruosa, sta guidando davvero forte. Ma vedrete che anche Maverick Vinales arriverà perché stiamo lavorando molto per entrambi“. Nessun pronostico per il GP del Mugello, ma ai box di Noale si vuole puntare al quarto podio consecutivo. “Aprilia sarà tra i protagonisti, possiamo andare molto forte, abbiamo provato e la moto va bene su qualsiasi tipo di tracciato – ha concluso Lorenzo Savadori -, quindi siamo ottimisti“.

Capitoli contratto e team satellite

C’è grande attesa per il Gran Premio di casa anche per altri motivi. Potrebbe arrivare l’annuncio del rinnovo di contratto di Aleix Espargarò con Aprilia. Dopo settimane di tira e molla, in cui la corda sembrava correre il rischio di spezzarsi, Massimo Rivola ha garantito che il costruttore veneto proseguirà l’avventura con il suo pilota. Nonostante sia un periodo di fermento nel mercato piloti MotoGP non dovrebbero esserci sorprese anche nell’altro lato del box. Vinales arriverà alla firma nelle prossime settimane, sebbene il manager di Joan Mir, Paco Sanchez, abbia ammesso di aver dialogato con i vertici Aprilia. Inoltre si lavora anche sul team satellite: Razlan Razali potrebbe scegliere di chiudere la collaborazione con Yamaha per legarsi al team italiano qualora da Iwata non arrivasse una buona offerta.