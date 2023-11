MotoGP, Aprilia deve copiare Ducati: il consiglio di Vinales

Non è un Maverick Vinales particolarmente soddisfatto quello degli ultimi tempi. Dopo essere stato molto competitivo in Indonesia, i risultati non sono stati all’altezza nel trittico Australia-Thailandia-Malesia. Il piazzamento migliore è stato il decimo posto nella sprint (quindi, 0 punti) a Sepang. Le cose non stanno andando bene per lui e Aprilia, che anche con Aleix Espargaro ha ottenuto meno di quanto aspettasse.

MotoGP, le aspettative di Vinales in Qatar

In questo weekend la MotoGP corre a Lusail, dove Vinales ha vinto con la Yamaha nel 2017 e nel 2021. Potrebbe essere una buona pista per lo spagnolo: “C’è un nuovo asfalto – ha detto a Motosan.es – e non sappiamo cosa succederà. È un’incognita. Sono concentrato e penso che la strategia migliore sia pensare giorno per giorno. Cercheremo di ottenere il massimo da ogni sessione, trovando il limite e il feeling che ci piace“.

In Qatar c’è solamente una frenata impegnativa, quella della prima curva dopo il lungo rettilineo, quindi l’Aprilia RS-GP potrebbe soffrire meno che a Sepang: “Penso che possiamo fare bene – spiega Maverick – e l’anno scorso Aleix è stato veloce. Credo che quest’anno siamo a un livello più alto. Arrivo qui motivato e forte, non so cosa succederà. Ci sarà tanto lavoro da fare. Bisognerà concentrarsi sulle gomme e capire come va il nuovo asfalto, se sarà più abrasivo e se il grip sarà basso“.

Maverick e il progetto Aprilia

Il pilota spagnolo è stato chiesto come sarebbe se anche i piloti del team satellite RNF utilizzassero la stessa moto della squadra ufficiale Aprilia: “Difficile rispondere. Anche quando ero in Yamaha le quattro moto non erano uguali, quelle satellite erano dell’anno precedente. Non so se Aprilia possa costringere RNF a farlo. Se dessero a tutti la stessa moto e la possibilità di provare parti nuove, come fa Ducati con Pramac, sarebbe fantastico. Mi farebbe risparmiare un sacco di tempo“.

Vinales vorrebbe che la casa di Noale imitasse la Ducati, coinvolgendo il team satellite nello sviluppo e dandogli l’ultima versione della RS-GP. Tuttavia, al momento risulta che RNF anche nel 2024 avrà la moto dell’anno precedente. Vedremo se Aprilia deciderà di fare uno sforzo maggiore e se magari Razlan Razali potrà contare su qualche risorsa economica in più per assicurarsi materiale tecnico migliore. Per adesso, non sono previsti cambiamenti rispetto all’accordo pattuito.

Foto: Aprilia