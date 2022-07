MotoGP, Aprilia cerca un main sponsor: Massimo Rivola a caccia di budget

Aprilia corre per il titolo MotoGP, ha vinto il suo primo Gran Premio in classe regina a Termas, Aleix Espargarò è secondo in classifica. La Casa di Noale si è messa alla pari con i principali costruttori del Motomondiale e vede la sua RS-GP come pretendente al trono iridato dopo anni difficili e di sofferenza. E dal prossimo anno potrà vantare anche un team satellite che gli permetterà di schierare quattro moto in pista e raccogliere più dati.

Contenimento dei costi in MotoGP

Tutto sembra filare liscio per il marchio veneto, ma c’è un altro problema da affrontare per l’a.d. Massimo Rivola: un main sponsor. Non è certo un segreto che la base finanziaria del team non è mai stata così forte come quella dei suoi rivali, dalla Honda alla Ducati alla KTM, a causa della mancanza di uno sponsor. Finora a mettere mano al portafogli ci ha pensato Roberto Colaninno, proprietario del Gruppo Piaggio, che ogni anno deve raccogliere una cifra che si aggira sui 20 milioni di euro per gestire il team. La situazione potrebbe presto cambiare ai box Aprilia: “I migliori sponsor si stanno svegliando e ci guardano. Questo è un buon segno“, ha ammesso Massimo Rivola a Speedweek.com. “Spero davvero che ne troveremo uno. Se vogliamo rimanere competitivi, abbiamo bisogno di budget adeguati“.

Un main sponsor per Aprilia

Per il manager ex Formula 1 si dovrebbe discutere anche di “budget cap” come avviene nel Circus, con un tetto di spesa da non oltrepassare. In questo modo si potrebbe fare a meno dei dispositivi holeshot e delle innovazioni aerodinamiche tanto care a Ducati… “Sì, il Gruppo Audi ha ovviamente un po’ più di margine di manovra rispetto a noi… Mentre guardiamo al futuro, dovremmo pensare seriamente al contenimento dei costi“. Intanto ciò che Aprilia può fare è vincere il Mondiale MotoGP così da dare una decisa impennata ai modelli commerciali. Oltre a trovare uno sponsor che attutisca in parte i costi. Si guarda sia in Italia che in Spagna: “Dovremmo trovare un’azienda italiana che sostenga attivamente Aprilia. O in Spagna, grazie ai piloti spagnoli Espargaró e Vinales. Sì, siamo in trattativa“.