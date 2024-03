La sua seconda avventura professionale è iniziata alla grande, forse meglio di ogni previsione. Andrea Iannone ha centrato due podi nei primi due round del WorldSBK con la Ducati del team GoEleven. Chiusa la buia parentesi della squalifica per doping, che l’ha strappato via dal paddock della MotoGP, ‘The Maniac’ sa di avere ormai la strada preclusa verso la Top Class, ma qualche sfizio sarebbe felice di toglierselo…

Inizio esplosivo in SBK

Il pilota di Vasto ha trovato un equilibrio perfetto tra vita privata e professionale. La sua love story con Elodie è sempre più solida e serena, con la celebre pop star divenuta una presenza costante tra i box della Superbike. E viceversa, con Andrea Iannone sempre più presente ai suoi concerti e ormai immerso nel mondo della musica. Le sue giornata trascorrono armoniosamente tra ufficio, allenamenti, la sua casa di Lugano e viaggi in giro per l’Europa e il mondo. L’obiettivo è continuare a fare bene e meglio con questa Panigale che gli sta dando enormi soddisfazioni. “È solo l’inizio, c’è tanta strada, ma a partire così avrei messo la firma“.

Il Mondiale 2024 è iniziato subito in maniera distinta: terzo in Gara-1, Superpole Race rovinata da un problema alla manopola, quarto in Gara-2 dopo una bella sfida con il connazionale Danilo Petrucci. Gioia di correre, “libidine“, “adrenalina“… questo è il pianeta di Iannone, che mai ha mollato il sogno di tornare a gareggiare con le due ruote, anche quando la luce in fondo al tunnel sembrava molto lontana. Non ha mai smesso di tenere test privati, lontano da occhi indiscreti, quasi in silenzio, con tanta amarezza nel cuore ma senza arrendersi mai.

Andrea Iannone e la MotoGP

Un occhio alla MotoGP non manca mai, con i prototipi che negli ultimi anni hanno fatto enormi progressi dal punto di vista tecnico. “È affascinante quanto vadano veloce“, dichiara a ‘La Gazzetta dello Sport’ -. Però mi sembra che la gara la vinci al primo giro, se parti davanti, bene, se sei dietro, fatichi. Si è perso il duello. Resta la MotoGP, ma…“.

Presente, passato e futuro sono legati al marchio Ducati, anche se deve tanto anche ad Aprilia… Ora che ha un contratto con Borgo Panigale, il sogno è di provare un giorno a saltare in sella alla Desmosedici, per riprovare quelle emozioni spezzate da una sentenza del Tas assai discutibile. “Per ora non ci penso, ma da pilota cosa c’è di più bello che guidare la moto più tecnologica e veloce che ci sia? In futuro non escludo di fare un test“.

Lo show della MotoGP da quest’anno ha ritrovato uno dei suoi grandi protagonisti: Marc Marquez. “È un grandissimo campione, ha vinto tutto, è fortissimo e l’ha dimostrato in tutte le condizioni – conclude Andrea Iannone -. Che possa giocarsi il Mondiale non mi stupisce, anche se non sarà facile contro un Pecco molto maturo, che guida la Ducati da tanti anni e ha una sintonia e alchimia incredibili con la squadra“.