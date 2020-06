MotoGP, Andrea Iannone shock: la WADA chiede 4 anni

Brutte notizie per Andrea Iannone che rischia di vedere spezzata la sua carriera in MotoGP: la WADA chiede di inasprire la sanzione da 18 mesi a 4 anni.

Non arrivano buone notizie per Andrea Iannone dal TAS di Losanna. Come prontamente riportato da Antonio Boselli di Sky Sport, la WADA ha deciso di fare appello alla sentenza di 18 mesi per doping e chiede di inasprire la squalifica a 4 anni. La decisione finale dovrebbe arrivare entro l’estate, ma per il pilota MotoGP potrebbe arrivare una sentenza tale da spezzare definitivamente la sua carriera. Per Danilo Petrucci si fa più probabile l’ipotesi di un passaggio in Aprilia.

La decisione della WADA era nell’aria da tempo, visto che in tutti i casi di doping le federazioni hanno impiegato meno tempo nel decretare il destino di un atleta. L’Agenzia mondiale antidoping vorrebbe dare una prova di forza esemplare per rimarcare il proprio ruolo, con la FIM quasi inerme. L’udienza finale è attesa per fine agosto, con il condizionale che sembra d’obbligo. La certezza è che Andrea Iannone non prenderà il via a questa stagione MotoGP in sella all’Aprilia RS-GP. Al suo posto ci sarà il collaudatore Bradley Smith, per il 2021 la casa di Noale potrebbe puntare sull’esperienza di Danilo Petrucci, ammesso che KTM non arrivi per prima al pilota ternano.

Proprio nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità del rinnovo di Aleix Espargaró con il team veneto. Il pilota spagnolo rivendica il suo ruolo di punta all’interno del box, entusiasta di proseguire con Aprilia dopo le ottimali sensazioni in sella al prototipo 2020. Per Andrea Iannone, invece, si apre forse il capitolo più triste della sua carriera e, probabilmente, della sua vita. Per sua consolazione ‘The Maniac’ resta al centro delle cronache rosa: nelle ultime ore sul profilo di Jasmine e Jay, la coppia di gemelle figlie di Carlo Gigli, è apparsa una foto che la dice lunga sulla sua situazione sentimentale…