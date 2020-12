MotoGP, Andrea Dovizioso: il filo della speranza si chiama Repsol Honda

Andrea Dovizioso rischia di restare fuori dai giochi MotoGP nel 2021. Ma il terzo intervento al braccio di Marc Marquez riaccende le ultime speranze.

Andrea Dovizioso salterà la prossima stagione MotoGP o forse no. Molto dipenderà da quanto tempo necessiterà Marc Marquez per rimettersi in moto e sentirsi pronto a ritornare in pista. Il forlivese ha rinunciato a molte opportunità da collaudatore, come se da qualche parte fosse arrivata una semi-chiamata più interessante. O, semplicemente, vuole dedicarsi alla sua passione per il motocross, con la consapevolezza di poter restare fuori dai giochi della classe regina per sempre.

L’obiettivo del 34enne forlivese è divertirsi con gli amici e tenersi in allenamento per un’eventuale chiamata. Lo scorso 28 giugno ha partecipato ad una gara del campionato regionale sulla pista “Monte Coralli” a Faenza, senza riuscire a tenere il passo dei migliori. Il week-end in motocross si è concluso anzitempo per Andrea Dovizioso, che ha riportato una clavicola rotta alla vigilia della stagione MotoGP. “Impossibile stare al passo. I piloti che gareggiano nel Campionato Europeo si allenano come quelli del Mondiale. Quindi trascorrono l’inverno in Belgio o nei Paesi Bassi, passano molte ore in moto, guidano da molto tempo… Sarebbe un sogno, ma per me è impossibile. Anche il campionato italiano è duro per me, ma ci sono quattro categorie. Quindi se mi sento bene, forse farò qualche gara. Penso che dovrò competere nella classe Fast. Ma non lo decidi tu, di certo non sono al livello d’élite“.

Andrea Dovizioso non ha certo intenzione di gareggiare per vincere. “Anche se faccio tutto in modo professionale, il mio obiettivo primario sarà passare del tempo con i miei amici e divertirmi. Non si tratta di vincere un titolo. Mi considero fortunato di avere il supporto e questa opportunità, la mentalità è completamente diversa“. Il terzo intervento di Marc Marquez all’omero destro potrebbe rimescolare le carte e aprire nuovi scenari in MotoGP. Ma si tratterebbe di correre solo una parte del Mondiale, per poi lasciare il posto al campione di Cervera. Una sella che certo non gli consentirebbe di lottare per il titolo mondiale, salvo improvvisi cambi di programma…

Foto: Getty Images