MotoGP, Andrea Dovizioso e Aprilia… nessun rimpianto?

Andrea Dovizioso non riesce a trovare il feeling con la Yamaha M1 in questo avvio di stagione MotoGP. Durante l’inverno e i test Irta l’attenzione era puntata principalmente sulla velocità massima, ma da tempo l’esperto pilota forlivese aveva sottolineato come la mancanza di grip al posteriore fosse il problema primario. E Fabio Quartararo lo ha sottolineato con molta amarezza dopo il Gran Premio di Argentina. A complicare il week-end del ‘Dovi’ un problema all’abbassatore che lo ha costretto a rientrare ai box dopo appena un giro per l’intervento dei meccanici che hanno sbloccato il dispositivo. Tutto nel giorno in cui trionfava l’Aprilia.

Dovizioso-Aprilia nessun rimpianto?

Dopo il divorzio da Ducati Andrea Dovizioso è rimasto fuori dalle scene della MotoGP, dedicandosi al motocross e in attesa della migliore possibilità di rientro in classe regina. Ha svolto alcuni test privati con la RS-GP e sembrava ad un passo dalla firma con la Casa di Noale. Ma il vuoto lasciato da Maverick Vinales in Yamaha ha aperto una porta nel team satellite di Razlan Razali, dove il 36enne si è fiondato contando sulla promessa di una YZR-M1 ufficiale per il 2022. Lasciando al pilota di Roses accesso libero in Aprilia. Una scelta probabilmente sbagliata se si ragiona con il senno di poi… In quel momento Fabio Quartararo era al comando del Mondiale e il prototipo di Iwata sembrava abbastanza semplice da portare al limite. Non ha però fatto i conti con i passi in avanti della concorrenza…

Aprilia vincente in Argentina

Fino a un anno fa la vittoria dell’Aprilia RS-GP in MotoGP era impensabile, ma gli ingegneri di Noale hanno fatto un lavoro eccellente durante la pausa invernale. Nei test Aleix Espargarò e Maverick Vinales hanno subito brillato a Sepang, a Losail è arrivato un 4° posto, a Termas de Rio Hondo il fine settimana perfetto. Nove le giornate di test privati svolti da Andrea Dovizioso sulla moto di Noale. “Sono davvero felice per le persone di Aprilia che ho avuto modo di conoscere nel poco tempo che ho provato per loro. Hanno lavorato sodo, se lo meritano e sono felice per loro. Credo che la moto abbia funzionato meglio in Argentina, perché anche Maverick era particolarmente competitivo. Si tratta di un mix tra le caratteristiche della moto e lo stile del pilota“.

Pregi e difetti in MotoGP

La mancata firma con Aprilia di Andrea Dovizioso con Aprilia è dovuta soprattutto ad una questione di stile di guida. “Quando ho provato quella moto aveva aspetti molto positivi e ho subito detto che il progetto era nato bene. Ma ci sono stati anche dei deficit e se questi punti deboli sono un grosso problema per te o meno dipende molto da come guidi”, ha spiegato il tre volte vicecampione della MotoGP. “La stessa cosa mi sta succedendo in questo momento sulla Yamaha, che ha alcune particolarità, ma in compenso ha dei limiti importanti in altri ambiti… Dipende molto dallo stile di guida“.