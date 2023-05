MotoGP, allarme rosso: il numero degli infortunati sfiora il 50%

Alla vigilia della stagione MotoGP ’23 molti temevano che il nuovo format potesse causare un maggior numero di infortuni. Una premonizione che si sta avverando, anche se la gara sprint non ha tutte le colpe. Dopo l’ultimo round a Le Mans si ferma anche Luca Marini, presentatosi dinanzi ai media con una benda alla mano destra dopo essere passato dal centro medico. Tutti pensavano ad una semplice botta, ma dopo esami più approfonditi ha dovuto alzare bandiera bianca.

Il pilota del team Mooney VR46 è stato protagonista di un incidente ad inizio gara dopo un contatto con Alex Marquez. “Ho solo dolore al pollice perché quando ho toccato terra con le mani, è stato un grande impatto. Ma va tutto bene. Forse farò un altro controllo a casa, ma ora abbiamo tre settimane di riposo, che saranno molto importanti“. Ma due settimane dopo la squadra di Valentino Rossi ha confermato che il suo pilota ha subito una frattura al polso destro e sarà costretto a saltare la gara del Mugello.

L’elenco degli infortunati in MotoGP

La piaga degli infortuni non si ferma in questa stagione MotoGP e ancora una volta colpisce il marchio Ducati. La Casa italiana ha perso Enea Bastianini nel primo Gran Premio a Portimao, poi si è infortunato Jorge Martin e pochi giorni fa Francesco Bagnaia ha scoperto di avere una frattura alla caviglia destra, a seguito dell’incidente con Maverick Vinales sulla pista francese. Nelle prime cinque gare del 2023, quattro dei suoi piloti sono già passati dall’infermeria, ma l’elenco degli infortunati è molto lunga.

La frattura di Luca Marini rappresenta il decimo infortunio dopo cinque Gran Premi. Ai quattro di casa Ducati bisogna aggiungere gli infortuni di Marc Marquez (tre Gran Premi saltati), Pol Espargaró (ancora in fase di recupero), Joan Mir, Raul Fernandez e Miguel Oliveira (infortunato due volte). Un crescendo di infortuni che inizia a farsi preoccupante, con quasi il 50% della griglia infortunata finora in questa stagione. Al Mugello potremmo rivedere Pol dopo il terribile incidente nella FP2 a Portimao, anche se i tempi potrebbero essere non ancora maturi. Di certo rivedremo Enea Bastianini, fermo ancora a zero punti in classifica dopo il contatto con Marini nella prima gara sprint del 2023.