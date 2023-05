F1, Hamilton in Ferrari? Lewis e Vasseur spiegano la verità

In questi giorni in F1 ha tenuto banco un’indiscrezione giunta dall’Inghilterra che dava la Ferrari interessata all’ingaggio di Lewis Hamilton. Pronta una presunta offerta da oltre 40 milioni di euro annui per assicurarsi il sette volte campione del mondo, in scadenza di contratto con la Mercedes. Una notizia che ha sorpreso non poco e che subito è apparsa poco verosimile, considerando che la scuderia di Maranello ha sia Charles Leclerc sia Carlos Sainz vincolati contrattualmente anche per il 2024. Difficile immaginare anche un simile sforzo economico da parte dei vertici ferraristi.

Hamilton, niente Ferrari: parla Vasseur

In questi giorni team e piloti della Formula 1 sono a Monaco per l’atteso gran premio e oggi è stata l’occasione per rispondere anche ai rumors di mercato. Frederic Vasseur, che conosce Hamilton dai tempi della F3 e della GP2, ha risposto in modo netto sulla news trapelata: “Non abbiamo fatto un’offerta per Lewis, non abbiamo discusso. Penso che ogni singola squadra vorrebbe averlo a un certo punto, sarebbe una cavolata non dire una cosa del genere. Non ho dovuto rassicurare Charles e Carlos, siamo abituati ai pettegolezzi“.

Il team principal della Ferrari è stato interpellato anche sui rinnovi contrattuali di Leclerc e Sainz: “Adesso siamo concentrati sulla stagione in corso – riporta Autosport – e vogliamo competere con la Red Bull. Tra un paio di mesi parleremo del futuro. Abbiamo concordato che ne discuteremo più avanti, non abbiamo cambiato piani a causa dei rumors“.

Lewis smentisce un futuro in rosso: rinnova con Mercedes

Oltre a Vasseur, anche lo stesso Hamilton ha negato l’esistenza di contatti per un trasferimento a Maranello: “Quando ci sono trattative contrattuali, emergono sempre speculazioni. Il mio team sta lavorando a stretto contatto con Toto Wolff e siamo vicini al rinnovo del contratto. In passato mi occupavo io delle negoziazioni ed era molto stressante, è molto meglio avere una squadra focalizzata su questo“.

Il pilota inglese è a un passo dalla firma di un nuovo accordo con la Mercedes, quindi non c’è alcuna possibilità che possa vestire la tuta della Ferrari o di un’altra scuderia. Sarà interessante conoscere i termini (durata e stipendio) del contratto.

Leclerc elogia Hamilton

Anche a Leclerc è stato chiesto delle voci inerenti l’ipotetico passaggio di Hamilton in rosso e ha espresso chiaramente il suo pensiero: “È un pilota incredibile e ha ottenuto tanto in questo sport. Chiunque nella griglia vorrebbe avere Lewis come compagno, tutti possono imparare molto da lui. Ma sono felice dove sono e con Sainz c’è un ottimo rapporto“.

Certamente avere nel box un sette volte campione del mondo di F1 mette pressione e fornisce anche grandi stimoli. Non è qualcosa di facile da gestire. George Russell in Mercedes si sta rivelando abbastanza bravo, anche se dopo aver vinto il confronto nel 2022 ora è dietro di 16 punti in classifica.

Foto: Formula1.com