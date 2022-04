MotoGP: Alex Rins, i passi giusti per un 2022 da protagonista

Due podi consecutivi per la prima volta dal 2020. La dice lunga sulle difficoltà in cui è incappato Alex Rins in questo periodo, tra inattesi infortuni e troppe cadute in gara l’anno scorso. Serviva la svolta e certamente il pilota Suzuki ha fatto i primi passi nella giusta direzione in questo inizio di campionato MotoGP. Quattro gare concluse con due piazzamenti in top 3, l’ultimo proprio domenica in una gara da protagonista contro lo strapotere Ducati. Con un combattuto ultimo giro per riuscire ad avere la meglio su Miller, conquistando il podio numero 500 nella storia di Hamamatsu.

“Per chi sta soffrendo”

Dopo essersi fermato a bordo pista per fare i complimenti al vincitore Bastianini ed al rivale Miller, Alex Rins ha accettato subito una delle bandiere ucraine in mano ai commissari. Ha così completato tutto il giro d’onore sventolando la bandiera dell’Ucraina. Oltre a ringraziare il pubblico festante sugli spalti, ha dedicato anche qualche parola alla situazione attuale. “Questo podio è per l’Ucraina, per tutte le persone che stanno soffrendo, anche a causa del Covid.” Un’emergenza sanitaria che non bisogna dimenticare, visto che è tutt’altro che finita a livello globale. Una doppia dedica particolare da parte del pilota Suzuki, che ha iniziato alla grande il 2022 e vuole essere sempre più protagonista.

Nuova forza mentale

“Sinceramente non mi aspettavo il podio.” Alex Rins commenta così il secondo risultato consecutivo importante alla fine di una gara complicata. “Nei primi giri ho fatto un po’ di fatica e ho perso qualche posizione, ma in seguito ho spinto per ricucire il distacco.” Non sono mancati anche alcuni errori. “Mi sono detto ‘Dai Alex, cerca di finire la gara!’“ ha ammesso a motogp.com. “Ma negli ultimi giri il ritmo non era male: sono riuscito a prendere Jack ed a superarlo.” Arriva così una splendida seconda posizione, una nuova iniezione di fiducia ma anche il risultato di una sorta di cambio di preparazione. “Durante l’inverno ho lavorato parecchio sulla parte mentale, forse riesco ad essere più rilassato e costante anche per questo.” Ora è 2° nella generale a -5 da Bastianini, una solida partenza in un’annata importante.

Foto: Suzuki Racing