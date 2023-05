Il triennio MotoGP 2020-2022 con HRC non è stato un inizio facile per Alex Marquez. Dopo il primo anno con i colori ufficiali Repsol Honda in cui ha collezionato due podi, ha dovuto accettare di buon grado il trasferimento in LCR senza riuscire mai a centrare la top-3. Grazie alla Ducati e al team Gresini ha voltato pagina, ritrovato entusiasmo e voglia di divertirsi. Il talento che lo ha portato ad essere due volte campione del mondo non si è estinto, ma era soffocato da una RC213V in piena crisi tecnica.

Il difficile esordio in MotoGP

Alex Marquez ha sempre ribadito di non aver avuto “l’opportunità di dimostrare nulla” con la Casa giapponese, messo in secondo piano anche con l’assenza di suo fratello Marc Marquez, che ha segnato l’inizio di un incubo per il marchio dell’Ala. Nonostante i due podi da rookie nel 2020 il suo impegno non è stato premiato e la squadra ha promosso Espargaró ancor prima di mettere alla prova il più giovane dei fratelli di Cervera. Il suo sogno “era avere successo con Repsol“, proprio come suo fratello all’esordio in MotoGP nel 2013. Invece è stato l’inizio di un lungo calvario che lo ha portato a cambiare livrea.

Nel team satellite la situazione è andata progressivamente peggiorando fino a diventare qualcosa di veramente critico nel 2022 . “Non avevo armi per poter combattere“, racconta Alex nel podcast ‘A Tutto Gas’. “È qualcosa che mi ha spinto mentalmente al limite l’anno scorso. Ho passato tre settimane senza moto perché per me è stata dura, ero mentalmente distrutto“. In LCR ha trovato un ambiente caloroso e familiare, “lavoravamo molto con Lucio (Cecchinello, ndr) ma era come se la Honda non fosse interessata“.

Una nuova cognata per Alex Marquez

Dopo due ottimi round a Portimao e Termas, dove ha centrato un terzo posto, la sfortuna l’ha perseguitato nelle tre tappe successive con una serie di cadute e incidenti. In questi giorni Alex Marquez risulta particolarmente attivo sui socia, entusiasta per l’amore sbocciato tra suo fratello Marc e Gemma. Sui social ha lanciato ironicamente una petizione affinché Marc non lo buttasse fuori dalla casa che condivide alle porte di Madrid. “Spero non mi facciano le valigie e mi buttino fuori di casa“. Alla domanda di un suo follower risponde: “Adesso dormo al solito posto e per di più ho tutto per me. Approfitterò dei miei ultimi momenti tra queste mura…“.