MotoGP, Alex Marquez stuzzica Marc: “Nel box comando io”

Per Alex Marquez sarà la quinta stagione in classe MotoGP, la seconda con i colori del team Gresini Racing. Nel 2023 ha centrato due podi nelle gare tradizionali e due vittorie nelle Sprint Race, concludendo al nono posto in classifica finale. Quest’anno non ha altra opzione che provare a fare ancora meglio con la Ducati GP23 tra le mani, al suo fianco ci sarà il fratello Marc Marquez a dare ulteriore stimoli. In modo ironico però ci tiene a precisare: “Io sono quello che comanda nel box“.

L’arrivo del fratello maggiore

Alex ha fatto un po’ da apripista all’arrivo del fratello maggiore, ma fino a qualche mese fa nessuno avrebbe scommesso sull’ingaggio del pluricampione da parte della squadra satellite. Il sogno di famiglia è diventato realtà, dopo aver condiviso lo stesso garage per un breve periodo nella stagione 2020, con il team Honda factory, prima che il terribile infortunio di Jerez mettesse al tappeto Marc Marquez. Negli ultimi test invernali il neo arrivato si è dimostrato già più veloce di Alex. A Losail l’otto volte iridato ha firmato un time attack di sei decimi più veloce rispetto al compagno di squadra!

C’è un clima molto sereno in casa Gresini, si prospetta massima intesa fra i due per raggiungere risultati importanti nella prossima stagione MotoGP. Alex Marquez gioca sul fatto di essere il più piccolo, anagraficamente parlando. “Quando ha compiuto 31 anni, eravamo in Qatar e con il team gli abbiamo regalato delle creme antirughe, perché dai 30 anni devi prenderti cura di te“.

Il rapporto tra Alex e Marc Marquez

Non è stato facile scegliere di lasciare il team Repsol Honda per firmare con Gresini Racing. Dal più grande marchio di moto al mondo ad una squadra “familiare” seppur fortemente ambiziosa e competitiva, come dimostrano le vittorie di Fabio Di Giannantonio nel 2023 ed Enea Bastianini nel 2022. Alex racconta che una volta firmato l’accordo, “ha iniziato a tempestarmi di domande“, chiarendo che “prima di decidere non gli ho chiesto nulla, non volevo influenzarlo“. Dopo di che Marc ha iniziato a tempestarlo di domande, fino a quando nel test di Valencia ha finalmente potuto mettere le mani sulla Ducati Desmosedici.

Marc accetta consigli? “Sì, parecchio. Non prima, va detto, quando ero più giovane. Ma adesso sì, adesso chiede e in ogni decisione chiede il mio punto di vista. Vuole sempre vedere dall’altra parte per vedere cosa penso. Me lo chiede e posso dire che sono una delle poche persone che ascolta“, ha proseguito Alex Marquez in un’intervista concessa al programma tv ‘El Hormiguero’. Le aspettative sono alte intorno al fratello maggiore… “Credo che Marc, se avrà pazienza e un basso profilo, potrà raggiungere livelli molto alti a fine campionato. Ma bisogna avere pazienza, non lasciare che la situazione si surriscaldi“.

