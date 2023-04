MotoGP, Alex Marquez: “Questa Ducati ti semplifica la vita”

Alex Marquez conquista il suo terzo podio in MotoGP, il primo con la Ducati. A distanza di due anni e mezzo, il pilota di Cervera è tornato ai piani alti della classe regina e lo ha fatto nel suo secondo Gran Premio con il team Gresini. Un weekend da incorniciare, con una pole position e un 5° posto nella Sprint Race, infine il 3° posto in gara dopo una sfida serrata con Pecco Bagnaia e la beffa finale rifilata da Johann Zarco.

Alex Marquez in crescita con la Ducati

Il pilota catalano ha corso per gran parte della gara al secondo posto e solo la velocità di Johann Zarco nelle fasi finali gli ha impedito di concludere secondo. Nonostante il sorpasso del francese, il più giovane dei Marquez lascia Termas molto soddisfatto della sua rapida evoluzione sulla Ducati, con la quale non aveva mai disputato una gara con gomme rain. Impossibile difendersi dall’attacco del rivale del team Pramac. “E’ stato un peccato per Zarco, ma sono molto contento. Se mi avessero detto che avrei ottenuto la pole position qui, finito 5° nella Sprint e un podio, avrei firmato subito. Non posso che essere felice, continuiamo a migliorare“.

Alex Marquez sente di poter ancora migliorare con la Ducati, ma è sensibile il potenziale rispetto alla sua ex Honda. “Il motore ti rende le cose molto più facili, guadagni molto sui rettilinei. Questo ti semplifica la vita ed è lì che La Ducati è più forte“. Dopo due Gran Premi è al 4° posto in classifica piloti, a 17 lunghezze dal leader Marco Bezzecchi: “Sinceramente non me lo aspettavo. Mi sono fidato di me stesso, come sempre. Sapevo di poter essere veloce. Sono partito subito bene e partire a Portimao, che è uno dei miei circuiti preferiti, mi ha aiutato. Bisogna fare le cose per bene, continuare con questa continua evoluzione, non ho ancora il 100% di controllo della moto. Ma sono contento e avere una moto competitiva facilita le cose“.

Foto: MotoGP.com