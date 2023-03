MotoGP, Alex Marquez: “Non sono ancora al livello di Bastianini”

L’attesa è finita, la carovana della MotoGP è già di stanza nel paddock di Portimao. Il Gresini Racing Team vuole riconfermare le ottime sensazioni della passata stagione, con Enea Bastianini che ha portato quattro vittorie nel box di Nadia Gresini. Al posto del romagnolo è arrivato il due volte campione Alex Marquez, al suo fianco il riconfermato Fabio Di Giannantonio, reduce da una botta rimediata nel sabato di test a Portimao, ma senza nessuna conseguenza.

Alex Marquez sulla scia di Bastianini

Alex Marquez ha dimostrato subito un buon ritmo in sella alla Ducati GP22 durante la preseason invernale. Rispetto alla ex Honda la moto di Borgo Panigale “è più facile, perché ti dà più informazioni. Con la Honda facevi un giro, ma non capivi perché lo avevi fatto. Era tutto pazzesco. Con la Ducati comprendi cosa stai facendo in ogni momento“. Sarà difficile ripetere quanto fatto dal predecessore Enea Bastianini, ma non impossibile. Con la Desmosedici niente è precluso nel campionato MotoGP. “Ha ottenuto quattro vittorie, anche se in seguito ha perso qualcosa. Ha fatto molto bene e oggi non sono ancora dov’era lui per vincere quattro gare“.

Idee chiare e piedi per terra per il minore dei fratelli Marquez che si prefigge di essere tra i primi otto e magari centrare qualche podio. Il circuito di Portimao è sicuramente un layout che rispecchia bene il suo stile di guida. Da quando ha esordito in MotoGP ha sempre chiuso la gara in top-10 e nell’ultima sessione di test ha riconfermato questo trend, piazzandosi 7° nella combinata con un gap di quattro decimi dal best lap di Pecco Bagnaia. “Finalmente si comincia dopo alcune giornate di test molto positive. Avrei voluto qualche giorno in più per conoscere la Ducati, ma siamo già ad un buon punto e le prime tre-quattro gare dell’anno saranno fondamentali per trovare dinamiche e sensazioni in vista della stagione“.

Stagione MotoGP cruciale per ‘Diggia’

Ci sarà da scoprire anche il nuovo formato della MotoGP, con le gare sprint che richiederanno un ulteriore sforzo fisico e mentale. Sarà un anno cruciale anche per Fabio Di Giannantonio, desideroso di scalare posizioni in classifica dopo il deludente finale di campionato 2022. Dopo l’incidente all’Algarve, dove ha duramente impattato sulla ghiaia, è subito ritornato in ottima forma per affrontare questo primo Gran Premio. “Portimao è sempre stata una gara molto fisica, quindi ci sarà da gestire bene le energie e trovare subito i punti. In Argentina poi vedremo a che punto siamo, su una pista di solito un po’ sporca ad inizio weekend, dove sarà importante partire subito forte e gestire meno“.