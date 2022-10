MotoGP, Alex Marquez lo asfalta: la reazione di Jack Miller è inaspettata

Finisce nel peggiore dei modi la gara di casa per Jack Miller, scaraventato a terra da Alex Marquez, a sua volta sanzionato con un Long Lap Penalty da scontare in Malesia. All’ottavo giro del GP d’Australia viene letteralmente atterrato alle spalle dallo spagnolo della LCR Honda. Dapprima stordito, tanto che Alex gli si avvicina subito per accertarsi delle condizioni e chiedere scusa, poi si è rialzato, senza nulla da rimproverare al suo avversario. Un atteggiamento insolito da parte dell’australiano del team Lenovo Ducati, alla sua terzultima uscita in sella alla Desmosedici.

Incidente alla curva 4

Le flebili speranze di lottare per il titolo MotoGP si azzerano aritmeticamente dopo la tappa di Phillip Island. Ben peggiore lo shock per la caduta, fortunatamente nulla di grave per entrambi dopo l’incidente alla curva 4. “Scendiamo in pista per fare del nostro meglio. Ho visto che voleva sorpassare Marini ed è stato un po’ troppo presuntuoso. Ma abbiamo parlato apertamente, si è scusato più volte. Tutti abbiamo commesso degli errori. Alex è devastato quanto me perché non abbiamo segnato punti. Ovviamente desideravo un risultato diverso nel primo GP di casa dopo tre anni“.

Miller rinuncia al titolo MotoGP

S’interrompe qui la scia positiva di Jack Miller, reduce dal secondo posto in Thailandia e dalla vittoria in Giappone. “Ho avuto domeniche migliori, ma anche meno buone, questo è certo“, ha aggiunto il pilota della Ducati factory. “La gara non è andata come mi aspettavo, ve lo posso assicurare. Perché mi sentivo molto bene e sono partito alla grande“. Tanto da insidiare la posizione di Pecco Bagnaia per sette lughi giri, ma non poteva rischiare troppo sul compagno di box. “Ho cambiato la mappatura e sono rimasto di guardia dietro di lui. Quindi ho atteso pazientemente per vedere cosa aveva in serbo per me la gara. Ho notato che i ragazzi davanti, come Jorge Martin, spingevano molto nelle curve 3 e 12. Ho pensato di farli ballare davanti. Sapevo che manovre del genere non vanno sempre bene qui, perché l’usura delle gomme è alta“.

Alex Marquez sanzionato

Jack Miller ricorda quanto successo alla curva 4: “Sono stato silurato… Improvvisamente una ruota anteriore è atterrata in mezzo alla mia schiena. Mi sono sentito impotente perché in un secondo ho visto il retro della moto di Bezzecchi e poi ho visto le stelle. Sono rimasto piuttosto sbalordito. Ma ora sto bene. Ho solo qualche livido…“. Dopo l’episodio Alex Marquez è entrato nel box Ducati per scusarsi personalmente. “Jack era sconvolto, è normale. Sono andato nel suo box e ho parlato anche con Tardozzi. Può succedere, Jack ha commesso degli errori in passato, soprattutto nei primi anni. Non è una scusa, ho fatto un grosso errore“, ha spiegato il fratello minore di Marc Marquez. Al termine dei 27 giri, lo Stewards Panel della FIM MotoGP, composto da Freddie Spencer, Andres Somolinos e Ralph Bohnhorst, si è pronunciato con una penalizzazione. Alex Marquez dovrà scontare una penalità sul giro lungo nella prossimo GP della Malesia in programma fra pochi giorni.