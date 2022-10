Peter Hickman torna alla vittoria nel British Superbike

Titolo 2022 già assegnato, ma Gara 2 del British Superbike a Brands Hatch non ha mancato di riservare emozioni e colpi di scena. A lungo una corsa d’attesa, nel finale si è accesa la bagarre con sorpassi, contatti ed il ritorno alla vittoria di Peter Hickman. Decimo differente vincitore (!) del BSB 2022, il portacolori FHO Racing BMW torna ad una vittoria che gli mancava da più di un anno, mettendo di fatto al sicuro la conquista della Riders’ Cup riservata ai piloti non ammessi allo Showdown.

BRADLEY RAY KO DA CAMPIONE BRITISH SUPERBIKE

Pronti-via, Gara 2 ha riservato un doppio colpo di scena. Tommy Bridewell, in lizza per il secondo posto in campionato, per un inconveniente alla propria Ducati Panigale V4 R si è ritrovato costretto a partire dalla pit-lane, dando vita ad una superlativa rimonta conclusa con il quinto posto finale. Peggio è andata al neo-Campione 2022 Bradley Ray, finito a terra al secondo giro all’ingresso della Paddock Hill Bend. Con il #1 ben in vista sul cupolino della propria Yamaha R1, “Telespalla” si è così reso protagonista di un (ampiamente perdonabile) secondo errore in 32 gare finora disputate quest’anno.

ANDREW IRWIN STENDE JASON O’HALLORAN

Con Ray fuori, la corsa ha prodotto un poker di testa in fuga, raggiunto nel finale da Jason O’Halloran in rimonta. Come per alcune delle precedenti gare, suo malgrado il vice-Campione 2020 è stato nuovamente tirato giù da un altro pilota. Nello specifico Andrew Irwin, fin troppo aggressivo alla Surtees, tanto che la sua manovra è under investigation da parte della direzione gara.

HICKMAN VINCE E CONVINCE

Dopo aver sfilato Glenn Irwin al quarto giro, Peter Hickman è riuscito a gestire il proprio vantaggio mettendo a segno la prima vittoria di un 2022 che lo ha riportato sul trono del Tourist Trophy, la settima in carriera nel British Superbike. Festeggia la stessa BMW con Danny Buchan secondo a completare la doppietta della casa dell’Elica, mentre con il terzo posto Glenn Irwin (Honda Racing UK) avvicina il riconoscimento di vice-Campione 2022. Si deciderà tutto in Gara 3, la conclusiva di un’intensa stagione del BSB.

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Brands Hatch GP, Classifica Gara 2

1- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – 20 giri in 28’41.278

2- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.622

3- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 2.702

4- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 13.381

5- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 13.494

6- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 13.902

7- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 15.181

8- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 15.241

9- Charlie Nesbitt – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 16.426

10- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 18.912

11- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 20.511

12- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 20.798

13- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 25.461

14- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 25.956

15- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 26.215

16- Davey Todd – Milenco by Padgett’s Motorcycles – Honda CBR 1000RR-R – + 27.826

17- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 27.918

18- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 37.811

19- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000 – + 43.226

20- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 49.410

21- Eemeli Lahti – Powerslide Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 49.868