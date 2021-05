MotoGP, Alex Marquez: “E’ un disastro”. La critica di Jorge Lorenzo

Alex Marquez protagonista di un disastroso inizio di stagione MotoGP. La critica di Jorge Lorenzo: "Non è stato veloce su nessun circuito".

La stagione MotoGP di Alex Marquez è iniziata nel peggiore dei modi, con tre cadute in quattro gare. A Jerez prove libere e qualifiche sono state disastrose, partito 20° è caduto alla curva 6 al primo giro, dopo un contatto con Iker Lecuona. “È stato un disastro… Sono triste e incazzato, è stato anche un incidente molto duro e ad alta velocità“. Necessari anche controlli ospedalieri, ma fortunatamente il pilota LCR Honda non ha riportato conseguenze. A Le Mans servirà un buon risultato per tenere alto il morale e la motivazione.

Il feeling con la nuova RC213V ancora non decolla. “La verità è che non è facile, ma è qualcosa che devo accettare. Devo essere concentrato e continuare a lavorare. È vero che non siamo sulla buona strada e l’inizio non è buono, ma il campionato è lungo, mancano 16 gare e tutto può cambiare“. Alex Marquez è caduto cinque volte nel corso dei primi quattro Gran Premi della classe MotoGP. “Lavoro sempre meglio. Per questo cerco sempre di vederla positivamente… Speriamo che le cose andranno meglio a Le Mans dalla prima sessione di prove libere. Dobbiamo lavorare insieme come una squadra“.

Ma le critiche iniziano a piovere sul due volte campione del mondo. Specie alla luce del 4° posto di Takaaki Nakagami a Jerez, che non concedono nessun alibi tecnico al più giovane dei fratelli Marc. A cominciare da Jorge Lorenzo che, come ben sappiamo, non ha peli sulla lingua. “Alex Marquez non è riuscito ad andare veloce su nessun circuito. Quest’anno sembra più lento e senza fiducia. È il pilota con il maggior numero di cadute e quello che ha terminato il minor numero di gare. È ora di tirare le somme – ha concluso il tre volte campione MotoGP – e poi migliorare la velocità“.

Foto: Getty Images