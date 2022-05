MotoGP: Anche Alex Marquez con il cerino in mano “La pressione fa bene”

È un anno importante per la maggior parte dei piloti MotoGP, alla ricerca di una sella per il 2023. Alex Marquez è uno dei ragazzi col contratto in scadenza con LCR Honda e, almeno finora, nessuna proposta per il futuro. Ma la priorità chiaramente rimane il presente, un’altra stagione non iniziata esattamente al meglio e che il bicampione del mondo Moto2-Moto3 è intenzionato a raddrizzare immediatamente. Soprattutto, serve domare una RC-V non proprio perfetta e con cui sta faticando anche il fratello Marc, pur meno degli altri tre ragazzi Honda.

Una moto da sistemare

Come detto, un inizio di stagione non semplice. Un ritiro in Qatar, poi due piazzamenti ai margini della zona punti ed un weekend complesso ad Austin. “Lì mi sono detto che serviva un cambio di marcia” ha sottolineato Alex Marquez a motogp.com. Su tutto lo si è visto a Portimao, protagonista della bella battaglia col fratello maggiore. Il 7° posto ottenuto in Portogallo è il suo miglior risultato finora, con una Honda ancora da sistemare. “Stavamo cercando grip al posteriore e l’abbiamo trovato, ma è saltato fuori un altro problema” ha ammesso il #73. “Ora è più difficile trovare il giusto feeling all’anteriore, mi serve col mio stile di guida, altrimenti mi perdo un po’.”

“Il futuro nelle mie mani”

Ma certo non la prende come scusa, serve qualcosa di più anche da parte sua. L’obiettivo stagionale è ben chiaro. “La top 10 a fine campionato, anzi la top 8 sarebbe perfetta.” Risultati che lo aiuterebbero anche in ottica futura, visto che al momento il suo 2023 è nebuloso. “Al momento non ho niente, finisco il contratto quest’anno” ha infatti dichiarato il pilota di Cervera. “Ma mi piace questa pressione. Quando sono sotto pressione riesco a fare un po’ meglio.” Ad Alex Marquez servono risultati più di peso per garantirsi una sella. “Il futuro è nelle mie mani, dipende da me e da quello che riuscirò a fare in pista. Devo riuscire a dimostrare che ho un grande potenziale.”

Foto: motogp.com