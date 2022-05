MotoGP, Ezpeleta sulla vicenda Suzuki: “Non c’è soluzione”

Nel week-end di Le Mans sarà l’addio di Suzuki al campionato MotoGP a tenere banco, con le eventuali ripercussioni nel paddock. A cominciare dal piazzamento dei due piloti Joan Mir e Alex Rins nella prossima stagione. Il boss della Dorna Carmelo Ezpeleta ha affrontato per la prima volta l’argomento in un’intervista via chat a Nico Abad.

Suzuki fuori dalla MotoGP

Ad oggi non c’è ancora nessun comunicato ufficiale da parte del CdA né dallo staff del team Suzuki Ecstar. Forse alcune informazioni verranno date in occasione del Gran Premio di Francia, dove le domande sull’argomento saranno inevitabili e sarà impossibile dribblarle. Dorna ha già avviato dei contatti con la Casa di Hamamatsu: “Stiamo parlando con loro“, ha commentato oggi Ezpeleta da Madrid. “Sicuramente il comunicato uscirà domani“. L’uscita non sarà indolore e l’azienda giapponese sarà costretta a pagare una sanzione economica per non aver rispettato l’accordo che la legava al Mondiale MotoGP fino al 2026. Non sono previsti passi indietro: “Non credo ci sia una una soluzione, né è nel nostro interesse che qualcuno lo faccia a determinate condizioni. Abbiamo molte richieste, ovviamente, quello che dobbiamo fare ora è farlo con calma“.

Il boss della Dorna ha anche commentato la polemica montata da un giornalista di nome Mat Oxley, secondo cui Pecco Bagnaia avrebbe vinto a Jerez in maniera irregolare. I limiti di pressione minima delle gomme oscillano a causa di una mancanza di univocità nei rilevamenti, situazione che dovrebbe venire chiarita dalla prossima stagione MotoGP con sensori uguali per tutti i costruttori. “Questa è una sciocchezza“, ha detto Ezpeleta, preferendo non dare risonanza all’articolista in questione.

Foto: MotoGP.com