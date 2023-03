MotoGP, Alex Gramigni “Marquez è umano quindi sbaglia per fare troppo”

Alex Gramigni è un ex Campione del Mondo ma soprattutto un super appassionato. Non è un opinionista e sicuramente preferisce lavorare alle sue moto che commentare le gare. Nel corso della sua lunga carriera ha partecipato ad oltre 150 gran premi tra Motomondiale e WorldSBK. Gramigni ha regalato ad Aprilia il primo titolo mondiale della sua storia, nel 1992. Lo abbiamo incontrato a Misano mentre era con i ragazzini della “Old School Racing”. Ci è venuto spontaneo chiedergli una valutazione sul primo week-end della MotoGP.

“Non seguo più tanto il Mondiale – mette subito le mani avanti Alex Gramigni – Ho guardato un po’ le gare ma dall’esterno quindi non sono troppo aggiornato su quello che succede. Sicuramente quando i distacchi sono piccoli, come lo scorso week-end, è più facile che vengano commessi degli errori perché tutti cercano di passare. Su questo c’è poco da dire”.

Ducati ha già fatto la voce grossa con Pecco Bagnaia e con i piloti dei team satellite.

“Da quello che si vede, fin dall’anno scorso, Ducati è forte ovunque. Però anche Aprilia e KTM vanno molto bene. Honda magari un po’ meno però Marc Marquez fa la differenza”.

A Portimao ha commesso un erroraccio.

“Marc Marquez è umano e quindi sbaglia perché vuole fare troppo”.

Hai corso tanti anni con Aprilia, come vedi la casa di Noale?

“Sta lavorando bene, vanno forte anche le moto dei team satellite quindi speriamo bene per gli italiani e per Aprilia stessa con cui ho corso per tanti anni” .

