MotoGP, Alex Design: le ultime evoluzioni Ducati tra le sue mani

Neanche il tempo di festeggiare la conquista del titolo MotoGP che Ducati era al lavoro sul futuro. Il test di Valencia è stato il primo step in ottica 2023, anche in collaborazione con Alex Design. Da Borgo Panigale a Valencia sono arrivati diversi veicoli con a bordo alcune nuove componenti aerodinamiche da far provare a Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini. “Da venerdì a domenica arrivava del nuovo materiale su cui abbiamo lavorato secondo le loro richieste“, racconta Alessandro Mazzocchetti. Un lungo lavoro meticoloso e altamente professionale svolto fino alla notte tra lunedì e martedì, prima del test Irta.

Tra le mani del noto grafico e verniciatore della classe MotoGP, presente nel paddock da quasi tre decenni, sono passate diverse parti tra cupolini e fiancate, esclusivamente riservate al team Ducati factory. Componenti che prima di approdare a Cheste hanno sostenuto diversi test in galleria del vento, monitorati dagli ingegneri alla guida di Gigi Dall’Igna, che ha saputo costruire un gruppo affiatato e fortemente competitivo. “Questa collaborazione rende onore al nostro lavoro”, spiega Alex Design. “Ducati si rivolge sempre a noi per completare questo lavoro di preparazione e verniciatura“. Nel video una breve chiacchierata con il team manager Ducati, Davide Tardozzi.

