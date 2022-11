MotoGP, Alex Design: diario di bordo della stagione 2022

di Alessandro Mazzocchetti

E’ passato un altro anno di MotoGP, una stagione entusiasmante per i colori Ducati e il mio lavoro di “racing service”. Un anno di traversate nel mare del Mondiale, in giro per il mondo, attraverso circuiti, fermate nei porti di aziende e sponsor, a decidere la rotta da seguire con piloti, manager e collaboratori. Difficile elencare per filo e per segno quanto svolto nel 2022, il 70% ha riguardato lavori di grafica e adesivi, riparazione e verniciatura, parziale o completa. Sono più che contento, ancora più dei favolosi cinque anni trascorsi con Petronas, quando ho messo a disposizione i miei strumenti esclusivi solo per il loro marchio.

La stagione MotoGP 2022 con Ducati…

Vedevo il 2022 come un anno di transizione, tornare ad essere al servizio di tutti sembrava quasi un viaggio senza bussola. Invece è stato un anno di qualità, costruttivo anche per il futuro. Soprattutto per la collaborazione in Moto3 con Leopard Racing, che ho seguito da casa e in pista, sia in MotoGP con la VR46, servita in tempi rapidi. A volte è successo di dover riparare e verniciare o creare logotipi e adesivi di uno sponsor anche nell’arco di un’ora! Non a caso sul nostro truck abbiamo la dicitura “No limits project”… Inoltre da oltre un ventennio serviamo come assistenza in pista la squadra ufficiale Ducati Corse e il team Pramac e quest’anno i servizi per loro sono incrementati. Mi fa onore aver potuto dare il mio umile e minimo contributo alla Rossa di Borgo Panigale… A volte Ducati progetta parti speciali e innovative con stampanti 3D, porta il pezzo da noi per alcune lavorazioni e poi le verniciamo. Se il prodotto finito supera il test su pista, passa alle altre aziende partner della Ducati che realizzano il prodotto finale in carbonio.

Con Ducati è come un fidanzamento che va avanti da molti anni, prima di Davide Tardozzi ci sono stati altri manager. Ma con lui c’è un rapporto davvero squisito. Senza nulla togliere agli altri manager… ma lui ha una marcia in più, forse perché è stato un ex pilota, ora è manager, viene da una vita semplice ma è un professionista e grande appassionato di moto.

… e gli altri team MotoGP

Ottima anche la collaborazione con LCR di Lucio Cecchinello, che purtroppo ha registrato molte cadute con i suoi piloti, insieme abbiamo realizzato piccoli interventi in quasi tutti i Gran Premi. Abbiamo collaborato anche con KTM che, soprattutto ad inizio campionato, ha ricevuto diversi pezzi speciali aerodinamici su cui abbiamo applicato la nostra partecipazione. Con Suzuki poco e niente, purtroppo nella prima parte della stagione hanno saputo che avrebbero lasciato la MotoGP, nonostante fosse un team davvero di alto livello. Anche Aprilia ci ha fatto eseguire piccoli interventi di verniciatura su alcune componenti tra una gara e l’altra, quando non avevano il tempo di procedere in proprio.

I nuovi progetti all’orizzonte

Ci mettiamo alle spalle una stagione MotoGP e già pensiamo alla prossima. Andremo con le nostre strutture al test di Portimao, sicuramente ci sarà un grande lavoro da fare e come al solito saremo pronti a salpare come su una nave in mare aperto, per pescare notte e giorno. Felice della partnership con Mooney VR46 Racing Team: le loro moto vengono realizzate da Starline, noi offriamo tutto il supporto di assistenza e innovazione possibile. Al 99% continueremo anche nel 2023, mi sono trovato bene con Alessio Salucci, Pablo Nieto e Luca Brivio. Marini parla poco ma è un gran pilota, Bezzecchi ha dimostrato di essere un bravo ragazzo oltre che grande pilota, sempre disponibile e allegro. E’ una soddisfazione lavorare con loro.

Con Leopard stiamo lavorando su un bel progetto, è un team che da tempo mira ad entrare in MotoGP e aspettano l’ok di Carmelo Ezpeleta. Hanno fatto un grande investimento sul circuito di Viterbo, dove hanno realizzato la sede operativa e logistica del reparto corse. Il signor Flavio Becca è uno dei più grandi imprenditori al mondo: basti pensare che tutti i loghi sulla carenatura delle moto, che noi applichiamo dopo la verniciatura, sono sue aziende.

I servizi racing di Alex Design sono aumentati già dai tempi di Petronas. Ma abbiamo deciso di investire su un altro truck nel 2023, perché una sola nave non basta più per portare avanti sia i lavori di grafica, sviluppo ingegneristico che di verniciatura e riparazione in carbonio. Abbiamo investito su tecnologie laser, stampa digitale e UV con sistemi all’avanguardia. Anche per servire alcuni team che non hanno la stampante laser in circuito. Infine un grazie speciale va al mio collaboratore Massimo Virdieri, sarà il mio erede nel settore grafica, adesivi, stampa e produzione di alcune parti speciali.

Post scriptum

Dalla stagione MotoGP 2023 uno dei truck sarà dedicato a verniciatura e riparazioni, l’altro a studio grafico con stampanti laser e 3D. Davanti abbiamo un lungo inverno, ma già non vediamo l’ora di ripartire.

by Alex Design