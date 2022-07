Aleix Espargarò è la vera sorpresa della prima parte di stagione MotoGP. Dopo il 4° posto in Qatar e il 9° in Indonesia è arrivata la vittoria in Argentina, una giornata storica per Aprilia e il pilota di Granollers. A Termas de Rio Hondo la Casa di Noale ha capito che sotto la RS-GP covava qualcosa di importante, che l’impresa era possibile e, dopo le difficoltà in Texas, è arrivato un filotto di podi e risultati di vertice che lo proiettano al secondo posto in classifica, a 21 punti dal leader Fabio Quartararo.

L’ascesa di Aprilia e Aleix

Da un lato Aleix ha potuto beneficiare dell’ottimo lavoro svolto da Rivola, Albesiano e dagli uomini impegnati sia ai box che in azienda. Alla sua sesta stagione MotoGP con il marchio veneto ha finalmente intessuto una grande sintonia con la moto, capace di migliorarsi sia a livello di ciclistica che di motore e aerodinamica. Forte delle concessioni ancora in essere (fino al termine del 2022) ha potuto schierare una seconda specifica di motore e presto ne adotterà una terza. Ma diamo a Cesare quel che è di Cesare, perché senza pilota la moto non vale quasi nulla. Il maggiore dei fratelli Espargarò è in un ottimo stato di forma, alternando palestra e ore in mountain bike. “Nonostante abbia 33 anni, anche se suona un po’ brutto, penso che in griglia non ci sia nessuno più giovane di me che stia fisicamente meglio“.

Il peso forma in MotoGP

In una intervista a Nico Abad sul suo canale Twitch sottolinea come sia importante mantenersi in forma per un pilota MotoGP. Da notare, inoltre, come nonostante i suoi 180 cm di altezza Aleix non ha mai lamentato problemi di statura oltre la media (come invece spesso è accaduto con piloti italiani come Valentino Rossi, Luca Marini, Danilo Petrucci…). “Sono ossessionato per il peso, con 180 cm e 65 kg la moto accelera molto. C’è una cosa che apprezzo molto di più: a livello mentale mi aiuta a staccare, concentrarmi, a soffrire, e quando vai in moto mi dà un vantaggio“. Il pilota Aprilia è inoltre molto attento all’alimentazione e forse non è un caso che abbia investito su alcuni ristoranti italiani e giapponesi nella sua Andorra. “Con l’uguaglianza che c’è oggi in MotoGP, il peso è molto importante. Ogni 3 kg perdi 1 CV“.

Seguendo suo fratello Pol ha ridotto notevolmente il consumo di carne e pesce nella sua dieta quotidiana. “Penso che seguire una dieta sana sia obbligatorio per tutti – ha aggiunto Aleix Espargarò a MotoGP.com -. Se sei un atleta d’élite, ancora di più. Perché alla fine è la tua benzina, il corpo si muove meglio o peggio. Noto che quando non mangio bene, non ho energia… La mattina a colazione mangio sempre il porridge di avena, con frutti rossi e banana. E poi a mezzogiorno un piatto di riso bianco. E la sera pollo con un po’ di verdure. Se a pranzo faccio un carico di carboidrati a cena mangio proteine“.