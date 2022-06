MotoGP: Aleix Espargaró, super rimonta e sorpasso dell’anno

La gara di Aleix Espargaró ad Assen è stata compromessa da un errore di Fabio Quartararo dopo appena cinque giri. Quell’episodio è stato invece il punto di partenza di una delle sue corse più belle di sempre, anzi forse la più bella da quando è in MotoGP. Ma è proprio all’ultimo giro, meglio detto all’ultima chicane, che arriva la ciliegina sulla torta. Entrano in tre in curva, il guizzo vincente è quello dello spagnolo, capace di beffare sia Binder che Miller. Si può dire tranquillamente che è un 4° posto che vale come una vittoria. Nonché l’ennesima dimostrazione che Aprilia è arrivata e vuole rimanere al vertice.

Il pasticcio

I piloti delle prime due file partono tutti piuttosto bene, la situazione si stabilizza con Bagnaia in vetta, seguito da Aleix Espargaró e da Fabio Quartararo. Il duo è determinato a non lasciar scappare l’alfiere Ducati, ma è appunto al 5° giro che il campione MotoGP commette “un errore da principiante”, come lui stesso l’ha definito. Espargaró rimane in sella ma finisce largo nella ghiaia della Strubben, rientrando poi in 15^ posizione. Rins, Márquez, Di Giannantonio, Bastianini, Mir, Zarco… Il pilota Aprilia è scatenato, la sua rimonta è implacabile e giro dopo giro si lascia alle spalle chiunque. Il #41 e la sua RS-GP hanno un solo obiettivo, tornare nelle zone alte dopo il problema iniziale.

Il finale

Alla fine troviamo Aleix Espargaró in compagnia di Brad Binder e Jack Miller. Un trio in lotta per il 4° posto, bisogna però attendere l’ultima chicane per il capolavoro. Ci entrano tutt’e tre appaiati, ma lo spagnolo è all’interno e riesce a sfruttare il momento giusto. Si può definire il sorpasso dell’anno, beffati sia il pilota KTM che l’australiano di Ducati! Un 4° posto sensazionale dopo tutti i problemi iniziali, a cui seguono le scuse da parte di Quartararo, subito recatosi nel box del collega. Abbracci tra i due piloti, scuse accettate da Espargaró, con una battuta assieme al figlio: “Diglielo Max, la prossima volta finisce male!” Poco male però, è stata una rimonta che ha confermato il valore del pilota e di Aprilia, rafforzato dal podio di Viñales. Da tenere d’occhio anche per la seconda parte di stagione.

