MotoGP, Quartararo chiede scusa a Espargarò: “Un errore da rookie”

Fabio Quartararo e Aleix Espargarò fino al GP di Assen erano gli unici piloti a non aver commesso mai errori in gara in questa stagione MotoGP. Ma il francese ritorna tra gli “umani” e incassa il primo zero dopo 11 Gran Premi. Per poco non rovinava anche la gara dell’amico e rivale in sella all’Aprilia, che fortunatamente ha perso molte posizioni (da 5° a 17°), ma è riuscito a tagliare il traguardo al 4° posto. Fabio resta saldamente al comando della classifica, ricomincerà nel prossimo round di Silverstone con un Long Lap Penalty da scontare.

L’errore di Quartararo

Il campione francese della MotoGP è caduto per ben due volte. Dopo pochi giri ha rischiato di trascinare sull’asfalto anche Aleix Espargarò, è rientrato ai box per un presunto problema di elettronica al controllo di trazione, ma il capotecnico Diego Gubellini lo ha invitato a rientrare e riprovare. La pioggia avrebbe potuto rivoluzionare le carte in tavola, ma così non è andata e la decisione non è stata forse la migliore. Ancora qualche giro e Fabio Quartararo è finito nuovamente a terra. “Una giornata da dimenticare, devo imparare da questo errore da rookie che ho commesso. Ho attaccato alla curva 5 come se fosse l’ultima curva dell’ultimo giro, un errore che mi fa incazzare. Avevo il passo per la vittoria, ho fatto un errore molto stupido“.

Un gesto da campione

Nessun nesso tra la prima caduta e i problemi di elettronica: “Non c’è niente da spiegare tecnicamente, è stato un errore mio in frenata. Troppo aggressivo, ho fatto un errore…“. La seconda caduta ha provocato qualche lieve conseguenza fisica, ma nulla di preoccupante. “Mi fa un po’ male ma credo sia tutto ok. L’airbag non ha funzionato… Analizzeremo le cause della seconda caduta, secondo me si è rotto il sensore del traction control, qualche volta già ci aveva fatto un po’ paura, ma è così“. Al termine dei 26 giri Quartararo ha offerto una lezione di sportività, entrando nel box di Aleix Espargaró per porgere le sue scuse che sono state accolte con un sorriso. “Pensavo che il vincitore di oggi fosse lui per via del ritmo che aveva. Mi scuso solo per il mio errore – ha aggiunto ‘El Diablo’ -. Ha fatto un’ottima gara e mi scuso“.

Foto di Valter Magatti