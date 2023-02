MotoGP, Aleix Espargarò sicuro: “Solo Ducati superiore ad Aprilia”

Aprilia ha tutte le intenzioni di dimostrare che la positiva stagione MotoGP 2022 non è stata un caso e sta lavorando sodo per confermarsi ad alti livelli. Aleix Espargarò e Maverick Vinales hanno a disposizione diversi aggiornamenti in questo primo test pre-campionato a Sepang.

Soprattutto a livello aerodinamico il team di Noale ha fatto un grande lavoro per rendere la RS-GP ancora più competitiva. Anche per il motore ci sono novità. In generale, sono stati apportati dei miglioramenti un po’ in tutte le aree, cosa sempre importante dato che la concorrenza non sta ferma a guardare. È presto per fare previsioni, però il potenziale sembra molto buono anche per il 2023.

MotoGP, test Sepang: Espargarò un po’ rammaricato nel day 2

Il secondo giorno di test a Sepang è stato caratterizzato dalla pioggia ed è stato poco il tempo a disposizione su pista asciutta. Espargarò è stato anche protagonista di una caduta in curva 12, per fortuna senza conseguenze fisiche. Sicuramente avrebbe voluto lavorare diversamente e il ventesimo tempo di oggi non deve ingannare: “Davvero una pessima giornata, era meglio rimanere in hotel a guardare Netflix. Volevamo provare delle parti della carena, ma non abbiamo potuto completare il programma a causa della pioggia“.

Nonostante non si sia potuto svolgere il lavoro che era stato programmato, Aleix finora ha avuto buone sensazioni in sella alla RS-GP: “La moto è migliorata sotto ogni aspetto, ci sono piccoli passi avanti ovunque. Il telaio è più leggero, l’aerodinamica è più ottimizzata e il motore è leggermente più veloce“.

Aprilia sarà da titolo?

Il team di Noale si sta impegnando per fare un altro campionato MotoGP da protagonista e poter ambire al titolo. Espargarò spera che gli sforzi fatti portino ai risultati sperati: “Non so se tutto questo sarà sufficiente per lottare per il mondiale. A parte Ducati, non vedo nessun marchio superiore a noi. Ma Ducati è un osso duro, con tanti buoni piloti e una moto che è un passo avanti alle altre“.

Il pilota spagnolo, che è nono nella classifica combinata a 471 millesimi da Marco Bezzecchi, appare abbastanza tranquillo. Chiaramente auspica di fare ulteriori progressi, però vede un’Aprilia che sta lavorando bene e che cerca di migliorare la RS-GP a 360°. Battere Ducati non sarà semplice, ma si sapeva.

