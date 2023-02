MotoGP Test Sepang, day-3: Jorge Martin top a metà giornata

La pioggia notturna rallenta ancora l’attività, ma infine si parte. Terza ed ultima giornata di test a Sepang per i piloti MotoGP, non sembra che Jorge Martin stia risentendo particolarmente dell’incidente di ieri. Lo troviamo in vetta (a mezzo secondo dal suo stesso record a Sepang), seguito da Aleix Espargaro, il duo Ducati VR46 e Maverick Vinales. Case italiane sempre davanti, a confermare quanto visto anche nei due giorni precedenti. I test MotoGP a Sepang si chiudono alle 18 locali (le 11 in Italia), il punto a metà giornata.

MotoGP, giorno 3

Anche oggi partenza lenta, di nuovo l’asfalto umido tiene i piloti fermi al box. Infine si parte, bisogna sfruttare al massimo il tempo a disposizione dopo la pioggia di ieri che ha già stravolto i programmi. Si riparte dall’aerodinamica, visto che tutti i team MotoGP stanno provando diverse soluzioni. Marc Marquez sta lavorando ora con due Honda RC-V (con due telai diversi), alla ricerca della quadra dopo un programma di test piuttosto pieno. Prove di aerodinamica anche per KTM/GASGAS, mentre in Ducati si controlla quello che è stato già provato sempre dal lato aerodinamico. A referto due incidenti, uno per Jack Miller alla curva 1 ed un altro per Alex Rins alla curva 15.

La classifica alle 14 locali

Foto: Valter Magatti