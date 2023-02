Tony Cairoli nuova sfida “Fare il team manager è un altro sport”

Anno nuovo, vita nuova. E’ proprio il caso di dirlo. Nel 2023 Tony Cairoli è il Team Manager del Red Bull KTM Factory Racing. Dopo una splendida carriera, coronata da nove titoli mondiali, Tony Cairoli cambia totalmente ruolo pur restando nel mondo che ama.

“Da pilota a team manager è un passo molto impegnativo – racconta Tony Cairoli a Corsedimoto – Ho tutto da imparare. E’ un po’ come se facessi una nuova disciplina, addirittura un altro sport. A livello manageriale è tutto più difficile, ci sono cose di cui non mi ero mai occupato in precedenza. Però sono contento”.

Cosa ti mancherà del tuo passato di pilota?

“Non proverò più le emozioni di quando ero in gara, questo è chiaro. E’ tutto un altro tipo di lavoro a livello di responsabilità ed impegno ma lo affronto con entusiasmo”.

Tra le novità del 2023 il Monte Coralli di Faenza con la gestione di Andrea Dovizioso, l’ampliamento dell’impianto il progetto di rilancio.

“Il Monte Coralli è una pista storica. Ora è stata rilevata da un amico, appassionatissimo di motocross quale Andrea. Speriamo che porti aria fresca in questo impianto”.

Una ventata di aria nuova dunque per il motocross?

“Le prospettive di crescita sono tante nel motocross, uno sport che ha bisogno di facce nuove, nuovi investimenti e soprattutto di farsi conoscere ed essere seguito anche da chi non è proprio del settore. Bisogna creare interesse tra la gente, tra il pubblico e l’ingresso di Andrea Dovizioso può essere interessante anche sotto questo aspetto”.

Foto Facebook Antonio Cairoli

