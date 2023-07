MotoGP, Aleix Espargarò esalta Martin: “È più veloce di Bagnaia”

La classifica MotoGP dice che i primi inseguitori di Francesco Bagnaia sono Jorge Martin e Marco Bezzecchi, distanti rispettivamente 35 e 36 punti dal leader. Entrambi guidano per delle squadre satellite Ducati, anche se lo spagnolo ha un trattamento da pilota ufficiale in Pramac e invece il riminese guida una Desmosedici GP22 nel team VR46.

C’è curiosità di vedere se Pecco verrà davvero insidiato da loro e/o, eventualmente, da altri avversari oppure se avrà vita “facile” nella conquista del suo secondo titolo in MotoGP. La stagione ripartirà ad agosto da Silverstone e sarà interessante osservare come si evolverà la corsa iridata.

MotoGP, Aleix Espargarò elogia Jorge Martin

Se Bezzecchi non si è mai troppo sbilanciato sul tema titolo, invece Martin ha detto più volte di volerselo giocare fino alla fine con Bagnaia. Nel 2023 ha fatto un grande passo in avanti rispetto allo scorso campionato e sente di essere pronto per ambire alla corona MotoGP.

Aleix Espargarò, suo amico oltre che collega, è convinto che Jorge abbia tutto per impensierire Pecco: “Per me – ha detto a crash.net – ha più velocità e più potenziale. Ma per il momento Pecco è il pilota migliore, perché il numero che porta dice che è il numero 1 del campionato. Però, in termini di velocità Jorge è più veloce. La prima cosa che doveva trovare era la costanza e la sta trovando, quindi migliorerà anche la sua velocità“.

Il rider dell’Aprilia non ha dubbi sul valore di Martin, non lo ritiene affatto inferiore a Bagnaia. Anzi… E aggiunge: “Ha grande talento, è molto veloce e può lottare per il titolo“.

Una Ducati satellite può vincere il Mondiale MotoGP?

Molti si domandano se sia possibile laurearsi campioni del mondo guidando per un team satellite. Nell’era MotoGP non ci è mai riuscito nessuno. È normale che un costruttore preferisca vincere con la propria squadra ufficiale, però questo non significa ostacolare i piloti “indipendenti”.

Espargarò ha espresso il suo pensiero anche su questo spinoso argomento: “Jorge ha la stessa moto di Pecco, anche se non la stessa squadra. Dobbiamo vedere come Ducati gestirà questa situazione, se vuole che un team satellite possa vincere il titolo. Vedremo come si comporterà“. Vedremo.

Foto: Instagram 89jorgemartin