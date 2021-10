MotoGP, Aleix Espargarò finisce ancora nel mirino degli haters

Il pilota MotoGP Aleix Espargarò finisce di nuovo al centro di una polemica sui social. Stavolta per colpa di alcuni selfie scattati mentre va in bici.

Il pilota della MotoGP Aleix Espargarò, appassionato anche di ciclismo, si ritrova a fronteggiare gli haters su Twitter. Alcune sue immagini nono sono piaciute a qualcuno. Chi lo segue sui social avrà sicuramente notato i selfie in mountain bike, insieme ad altre figure del ciclismo professionistico e amatoriale, ma anche da solo. Sembrerebbe tutto normale, se non che alcuni follower gli rinfacciano la pericolosità di scattare foto mentre si è in sella. Essendo inoltre un personaggio pubblico dovrebbe dare l’esempio. In Spagna è vietato avere il cellulare in mano mentre si va in bicicletta e in diverse circostanze la Guardia Civil ha preso gli scatti social per intercettare e denunciare i trasgressori.

Un vero incubo per Aleix Espargarò che di recente è dovuto intervenire per ribattere alle voci critiche. “Che vita di merda, passare tutto il giorno a guardare qualcuno che si scatta un selfie mentre va in bici“, ha commentato il pilota Aprilia. Non è la prima volta che il maggiore dei fratelli di Granollers è finito al centro di critiche. Lo scorso febbraio si è dovuto scusare pubblicamente per un video diffuso erroneamente sui social insieme all’amico Joaquín «Purito» Rodríguez, dove si derideva un terzo compagno per i pochi soldi che guadagnava.

Il pilota MotoGP non tardò a postare le sue scuse per quel video che non piacque neppure allo sponsor Orbea. “Tutti inviano video che fanno scherzi agli amici, ecco a cosa servono gli amici. Non manco di rispetto a nessuno, se qualcuno si è offeso chiedo scusa. Non era mia intenzione. Scherzo quando dico che non lavoro, chi mi conosce sa quanto io sia laborioso e che mi alleno tutto il giorno per il mio lavoro… E’ stato solo uno scherzo tra amici“. Il suo compagno di squadra Maverick Vinales qualche mese fa ha cancellato il suo profilo Twitter perché esausto delle continue critiche da parte di una frangia di haters. Chissà che Aleix non prenda la stessa decisione…

