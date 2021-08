Festa grande in casa Aprilia, con Aleix Espargaró ecco il primo podio MotoGP. Con dedica anche a Gresini, non sono mancati i complimenti di Viñales.

L’aveva detto all’inizio del campionato: “Quest’anno saliamo sul podio, non aspetteremo ancora.” A Silverstone Aleix Espargaró ed Aprilia scrivono un bel pezzo di storia della MotoGP. L’hanno cercato a lungo, ecco finalmente l’esplosione di gioia per pilota, squadra e costruttore: il primo risultato di rilievo per un progetto che continua a crescere e che oggi ha occupato il terzo gradino del podio. Lo spagnolo se l’è dovuto sudare fino alla fine, visto che Miller ha tentato di strapparglielo, senza successo. Ne sono seguiti i giusti applausi, i complimenti dalle altre squadre, l’abbraccio del pilota con la moglie ed i figli.

“È un sogno!” è il primo commento di un emozionatissimo Aleix Espargaró. “Ci abbiamo messo davvero tanto, è stato difficilissimo.” Cadute, risultati da dimenticare, problemi tecnici a segnare il cammino di questo progetto. “Ma non ho mai pensato né a concludere la mia carriera né ad andarmene da un’altra parte. Ci ho sempre creduto e ho lavorato costantemente come non mai. Questo podio va alla squadra, a tutti i ragazzi a Noale.” Ma non solo: un pensiero va anche a Gresini. “Sarebbe stato bello vedere la faccia di Fausto… Ha iniziato lui questo progetto, il podio è anche per lui e per la sua famiglia.”

Ma tra le tante dediche non manca quella per la famiglia. “Riesco a lavorare così duramente grazie a Laura [sua moglie, ndr]. Sono stati anni duri, lei è il mio sostegno.” È un risultato cercato con tutte le forze e finalmente arrivato. “Per la prima volta mi sono visto davvero in lotta per il podio e non volevo commettere errori” ha rimarcato. “Ad un certo punto però mi sembrava tutto così irreale! Fabio era imprendibile, ho cercato di rimanere con Rins. L’ultimo giro però è stato difficile con Jack che attaccava, ma ho subito pensato ‘No, questo podio è mio!’ e ho risposto.”