MotoGP, Aleix Espargarò: “Ducati fa un lavoro straordinario”

Aleix Espargaró fuori dalla top-10 al termine del venerdì di libere MotoGP in Austria. In caso di pioggia il pilota di Granollers rischia di restare fuori dall’accesso diretto dalla Q2 e dovrà passare per la Q2 con tutti i rischi che ne derivano. Inizia sul filo del rasoio il week-end dell’alfiere Aprilia che si attesta 11° nella combinata e sembra non acclimatarsi alla nuova chicane: “Non mi piace per niente e la faccio molto male, anche se hanno fatto un ottimo lavoro e il grip non è poi così diverso“.

Problemi alla chicane

Tre decimi lo separano dal best lap di Johann Zarco, 19 millesimi dal decimo posto di Brad Binder. Ma la RS-GP di Maverick Vinales chiude la prima giornata al 9° posto e i suoi dati potrebbero rivelarsi utili per affrontare meglio la nuova chicane. “Se miglioro qui potrei essere primo tranquillamente. (Maverick) fa meglio di me la chicane e soffre un po’ nei settori più normali come 3 e 4, mi può aiutare. Ho provato a percorrere la chicane in tre marce diverse. A metà sessione ho chiesto al tecnico che abbiamo in pista dove dovevo frenare. Purtroppo non sono stato bravo a livello di guida, ho non riuscivo a capire, a volte la prendi veloce e altre volte hai bisogno di più giri”.

Aleix Espargarò e gli altri…

Ci sono sette Ducati nelle prime otto posizioni, Fabio Quartararo è stato l’unico ad inserirsi nella valanga di Borgo Panigale che ha monopolizzato il venerdì di MotoGP in Austria. Avere otto moto in griglia ha i suoi vantaggi di non poco conto e il gioco di squadra potrebbe rivelarsi molto utile alla causa di Pecco Bagnaia: “La Ducati sta facendo un lavoro straordinario con tutti i team satellite, prendendosi cura dei giovani piloti, lavorando molto bene. Niente è casuale e la Ducati sta andando molto bene, non solo Pecco ma anche i team satellite stanno facendo un ottimo lavoro“.

Nella giornata di libere è arrivato anche l’annuncio ufficiale di suo fratello Pol Espargarò, che dal prossimo anno ritornerà in sella alla KTM. “Voglio vedere mio fratello felice. Teoricamente, è andato nella migliore squadra del mondo e quest’anno non l’ho visto felice. Tech3 e GASGAS o KTM non sono migliori di Repsol Honda, ma se Pol è felice lo sono anch’io“.

Foto di Valter Magatti