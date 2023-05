MotoGP, Aleix Espargaró: “Difficile risolvere questo problema”

Alla vigilia della stagione MotoGP Aleix Espargaró era uno dei favoriti per il Mondiale, dopo cinque gare è solo 11esimo in classifica con 42 punti. Finora nessun podio, per trovare l’ultimo step che lo proietti verso l’alto occorre risolvere innanzitutto il problema di pressione gomme. Difficile fare previsioni per questo campionato, in questo momento Ducati resta superiore e KTM è in forte ascesa.

Aprilia RS-GP23: problema all’anteriore

Il pilota Aprilia analizza con precisione come la RS-GP23 sia penalizzata: la percorrenza di curva. “Gli altri costruttori frenano forte la moto fino all’ingresso e poi accelerano nel punto più lento con più coppia. Se guardi ad esempio KTM, questi piloti usano principalmente il posteriore per fermare la moto e portarla in uscita. Sono sempre scorrevoli e hanno un carico sulla ruota posteriore. L’Aprilia, invece, è l’esatto contrario. Se poi chiedi troppo all’anteriore quando sei nella mischia diventa difficile“.

Durante il test MotoGP di Jerez la Casa di Noale ha cercato soluzioni, ad esempio caricando maggiormente la ruota posteriore e apportando qualche modifica al sistema di frenata. Nulla da fare, impossibile prevedere se entro l’anno riusciranno ad azzerare questo handicap. “Risolvere questo problema sarà difficile“.

Gli stessi problemi che Yamaha ha registrato due anni fa. KTM e Ducati, invece, riescono a piazzarsi davanti nelle qualifiche e hanno vita facile ad involarsi nelle zone podio. Da tempo la Casa di Noale chiede una riduzione dell’aerodinamica, fattore che contribuisce non poco sulla pressione dell’anteriore. “Non è una gomma cattiva, ma forse non è la gomma giusta per tutti quei dispositivi extra. Siamo super veloci ad ogni giro, quindi la gomma è costantemente sotto carico e sotto pressione“.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon

Foto: Instagram @aleixespargaro