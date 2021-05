MotoGP, Aleix Espargarò deluso: “Le moto factory non si fermano in gara”

Aliex Espargarò rimedia il primo "zero" in questa stagione MotoGP. Problema tecnico alla sua Aprilia RS-GP e accade anche a Lorenzo Savadori.

Un Gran Premio di Le Mans da archiviare per Aleix Espargaró che rimedia il primo “zero” in questo campionato 2021 di MotoGP. Scattato dalla 13esima piazza in griglia era risalito fino al 6° posto dopo tre giri. Ma quando mancavano una dozzina di tornate alla bandiera a scacchi la sua Aprilia RS-GP si è fermata per un problema tecnico. Medesima situazione vissuta da Lorenzo Savadori quattro giri prima. L’enigma passa al vaglio dei tecnici, inevitabile che resti un po’ di amarezza nel box di Noale.

Aleix perde punti importanti

Persa l’occasione di entrare nei primi cinque, resta la frustrazione per un week-end tutto in salita sin dalle prove libere. “Ieri abbiamo avuto un problema al motore e sono anche caduto due volte – racconta Aleix Espargarò in conferenza su Zoom -. Sono partito 13° e la gara è divenuta flag to flag, sono onestamente orgoglioso del mio livello, perché sull’asciutto sono partito molto bene. Sono partito molto convinto di me stesso. Ero molto forte“. Anche nella seconda uscita il feeling era migliore del previsto, pur avendo perso diverse posizioni al primo giro con moto da bagnato. “Ho iniziato a sorpassare Valentino, Lecuona, Petrucci, mio ​​fratello, Vinales. È un peccato perdere questi punti, oggi avrei potuto tranquillamente finire tra i primi 6“.

Il guasto tecnico desta qualche preoccupazione, ma la speranza è che sia un semplice incidente di percorso. “Mi preoccupa, perché oggi le moto non si fermano in gara. Alcune moto dei team satelliti possono fermarsi, ma non le moto factory. E’ frustrante, ma sono certo che Aprilia stia lavorando bene. Spero sia solo un sassolino in mezzo alla strada“. I tecnici di Noale dovranno guardare i dati e la RS-GP21 per capire cosa sia successo. “Era un problema tecnico. Non è importante sapere esattamente di che problema si trattava, lo è per noi, ma per voi è solo un problema tecnico. Era lo stesso problema che ha avuto Savadori, sinceramente non so cosa gli sia successo. La nostra moto si è semplicemente fermata“.

Domani Aleix Espargarò sarà a Barcellona per operarsi all’avambraccio destro, pur non avendo accusato nessun fastidio nell’ultimo week-end di MotoGP. “Oggi abbiamo perso tanti punti, al Mugello dovremo recuperarli. Meglio operarsi, anche se non sono convinto che sia la soluzione migliore. Ma non voglio avere dubbi al Mugello“.

