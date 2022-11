MotoGP, Aleix Espargarò crolla a Valencia: “Non vorrei fare neppure il test”

C’è delusione in casa Aprilia e nell’angolo di box di Aleix Espargarò, dopo il problema al motore che ha costretto il veterano della MotoGP al ritiro. Un finale di Mondiale in cui ha raccolto appena 18 punti in cinque gare e non è la prima volta che un guasto tecnico lo costringe a rientrare ai box a gara in corso. A Motegi, dopo il giro di ricognizione, è stato costretto a partire dalla pit-lane per montare in sella alla seconda Aprilia RS-GP22. Da quel weekend la Casa di Noale ha accusato un tracollo inatteso dopo una prima parte di stagione da incorniciare.

Aleix perde la top-3 in classifica MotoGP

A Valencia vede sfumare anche il sogno del terzo posto, scivolato nelle mani di Enea Bastianini. Nelle qualifiche Aleix Espargarò aveva guadagnato la decima finestra in griglia, partiva davanti al romagnolo del team Gresini, ma dopo tre giri un problema tecnico lo ha messo ko. Chiude quarto in classifica finale MotoGP, a sette lunghezze dal ‘Bestia’ che ha fagocitato punti su punti fino a raggiungerlo e superarlo nell’ultimo round. “Sono davvero triste, l’ultima parte di stagione è stata difficile – ammette il pilota di Granollers -. Sabato non riuscivo a dormire, per me era un sogno finire nei primi tre del Mondiale. Avevo una buona possibilità, non succede sempre che Enea non sia forte, potevamo lottare con lui. Sono molto triste, abbiamo avuto un problema con il motore che ci ha costretto al ritiro“.

Aprilia lontana dalla Ducati

Pensare che dopo il podio di Aragon in Aprilia sognavano di vincere il Mondiale MotoGP, la vetta distava appena 17 punti. Alla fine del GP di Valencia Pecco Bagnaia è campione iridato con un gap di 53 punti. “Ho dato tutto quest’anno, sono orgoglioso di ciò che abbiamo fatto, è difficile non fare nessun errore ma ci sono riuscito“, ricorda il maggiore dei fratelli Espargarò. “Non vorrei fare neppure il test, ma prendere un volo e andare in vacanza… Non avevamo il livello di Pecco e Fabio, ma la regolarità ci ha portato a fare più di duecento punti. Dobbiamo migliorare, con il passo avanti che ha fatto Ducati serve fare un altro step se vogliamo fare un altro anno così“. Il prossimo anno Aprilia avrà due moto satelliti nel team RNF. Questo lo rende fiducioso? “Non si tratta di avere più moto all’inizio. Dobbiamo migliorare insieme. Uno dei punti di forza di Ducati è lavorare con il team clienti e rafforzare così le moto ufficiali“.

Il bilancio di Paolo Bonora

Paolo Bonora, Racing Manager Aprilia, analizza questa stagione MotoGP altalenante per i colori di Noale. “Voglio ricordarmi la prima parte di stagione, dove tutto ha girato alla perfezione e su quelle basi costruire il prossimo anno. Un po’ di delusione ovviamente c’è, perché l’attenzione era diventa alta. Nella seconda parte c’è stato un calo, stiamo ancora analizzando i motivi. Ci sarà sicuramente da lavorare sui commenti negativi dei piloti nelle ultime gare, come la mancanza di grip. Lavoreremo su nuove componenti del telaio e un nuovo forcellone, ma anche sull’aerodinamica, sul motore e la gestione elettronica“. E rende onore ai vincitori: “Complimenti a Ducati perché hanno fatto un campionato davvero alto, confrontarci con loro e gli altri rivali è un bello step. All’inizio pensavamo di competere agli stessi livelli, ma nella seconda parte non è stata così“.

