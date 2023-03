MotoGP, Aleix Espargarò capitano Aprilia: “Mi prendo le mie responsabilità”

Nella giornata di oggi c’è stata l’attesa presentazione del team Aprilia MotoGP, determinato a fare una grande stagione dopo gli ottimi risultati del 2022. Aleix Espargarò e Maverick Vinales sono molto carichi, vogliono fare di più rispetto allo scorso anno.

Il 33enne di Granollers ha masticato amaro per aver perso il terzo posto in classifica generale nell’ultima gara di Valencia. Dopo essere stato per buona parte del campionato in corsa per il titolo, negli ultimi cinque gran premi la RS-GP non è stata sufficientemente competitiva e ciò gli ha fatto perdere tanti punti. L’obiettivo nel 2023 è essere costanti fino alla fine, sperando di riuscire a portarsi a casa una corona iridata che sarebbe qualcosa di incredibile per lui e il marchio di Noale.

MotoGP, Aleix Espargarò motivato per il 2023

Espargarò sente di essere cresciuto in questi anni con Aprilia ed è pronto ad affrontare il settimo: “Sono cresciuto tanto. Sono molto più maturo, conosco di più Aprilia. Questo mi dà tranquillità e al tempo stesso pressione, perché so quanto è importante stare davanti e lottare per cose importanti per questa azienda. C’è della pressione, però sono anche tranquillo e maturo“.

Lui è considerato il Capitano del team e questo lo rende molto orgoglioso: “Aprilia Racing è cresciuta tantissimo da quando sono arrivato nel 2017 – spiega – ed è una responsabilità grande essere un capitano. Non devi solo farti chiamare così, ma anche comportarti come tale e prenderti delle responsabilità. Io sono preparato e spero che faremo un’altra buona stagione“.

Sprint Race e YouTube

Nel campionato MotoGP 2023 debuttano le sprint race e Aleix non ha modificato il suo approccio alla stagione: “A livello di preparazione fisica non ho cambiato niente per fare le sprint race. Mi sento preparato. È vero che durante il weekend bisognerà lavorare diversamente e ho preso un fisioterapista per aiutarmi ad essere più preparato alla domenica, perché sabato sarà molto più duro fisicamente. Vedremo come andrà, tutti abbiamo tante incognite“.

Espargarò ha iniziato a curare maggiormente il suo canale YouTube, pubblicando dei video vlog che continuerà a inserire anche durante la stagione. Spiega così la sua decisione: “La gente ci vede quando andiamo in pista, però non conosce completamente il nostro mondo. Mi è venuto in mente di far conoscere alle persone anche un’altra parte. Sono nell’ultima fase della mia carriera e mi è sembrata una cosa bella e divertente da fare“.

Foto: Aprilia