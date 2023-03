Luca Bernardi “Rifarei tutto, anche firmare con Barni per il WorldSBK”

Luca Bernardi e Aprilia, amore a prima vista. Il pilota sammarinese ha provato la Superbike del team Aprilia Nuova M2 in quattro giornate di test in Spagna nei giorni scorsi e si è subito trovato bene. Il 2023 sarà un anno molto importante per lui che vuole tornare protagonisti dopo una stagione particolarmente difficile nel Mondiale Superbike con la Ducati del team Barni.

“In primi due giorni abbiamo provato ad Aragon, era molto freddo ed abbiamo girato poco – racconta Luca Bernardi a Corsedimoto – poi siamo andati ad Alcarras e il meteo era migliore. Mi sono trovato benissimo sia con la moto che con la squadra. I miei compagni, Samuele Cavalieri ed Alex Bernardi, li conoscevo già: sapevo che sono forti e con esperienza. Siamo un gran team, molto competitivo e con la gente giusta”.

Pensi di poter puntare alla vittoria del Campionato Italiano Superbike?

“Il livello è molto alto con diversi piloti forti. Bisognerà vedere come si trova Alex Delbianco con la Yamaha ma sicuramente è un pilota molto veloce. Preferisco non sbilanciarmi. Il mio obbiettivo è lottare per le posizioni che contano e tornare poi in futuro nel Mondiale. Sarebbe molto bello se Aprilia approdasse un domani al WorldSBK, io ci spero”.

A livello fisico ti sei ripreso al cento per cento?

“Si, ho recuperato completamente e quest’anno sono al top. Le scelte che avevo fatto a livello medico e di preparazione erano state corrette”.

A proposito di scelte. Se tornassi indietro firmeresti ancora con Barni per il Mondiale Superbike?

“Sì, sicuramente perché mi avevano proposto un contratto biennale e se fosse stato di un anno non lo avrei firmato. Ero convinto di poter emergere nell’arco del biennio poi le cose sono andate come sappiamo e mi sono trovato fuori dal WorldSBK”.

Ora hai voltato pagina. Cerchi di dimenticare il 2022?

“Archivio la scorsa stagione come un’esperienza importante e molto formativa, non come un anno da dimenticare. E’ stato comunque bellissimo partecipare al Mondiale Superbike ed è stato un anno fondamentale per la mia crescita. Sono arrivato con pochissima esperienza sulle gare lunghe e in ambito internazionale mentre ora mi sento più pronto, più maturo e spero di tornare nel WorldSBK e da protagonista”.