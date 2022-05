MotoGP, Aleix Espargarò avvisa Aprilia: “Rischiate un grave errore”

Aleix Espargaró ci ha preso gusto e conquista il quarto podio in questa stagione MotoGP, il terzo consecutivo, e si avvicina alla vetta della classifica. Solo 4 punti lo dividono dalla leadership di Fabio Quartararo e, in un campionato che sta riservando sempre più colpi di scena, il sogno iridato non è certo impossibile. Fra meno di due settimane sarà in pista al Mugello e poi sarà il momento di firmare il rinnovo di contratto.

I vertici Aprilia hanno finalmente rotto il silenzio e Massimo Rivola assicura che il prossimo anno Aleix Espargarò sarà sicuramente in sella alla RS-GP. “Nella MotoGP di oggi ogni dettaglio della moto conta e mettere un pilota su una nuova moto per lui è qualcosa a cui una fabbrica dovrebbe pensare una, due e tre volte prima di fare il passo. Sinceramente, se l’Aprilia non mi rinnovasse, penso che farebbe l’errore più grande della storia“. Intanto è il pilota catalano a scrivere la storia di Noale, salendo sul podio anche nel GP di Le Mans, difendendosi dal pressing di Fabio Quartararo (4° al traguardo).

Aleix Espargarò si guarda le spalle

Scattato dalla prima fila ha perso qualche posizione alla partenza, ha mantenuto un certa distanza da Joan Mir e Jack Miller per non surriscaldare la gomma anteriore, nel finale ha capito di non avere il passo per recuperare sull’australiano e si è concentrato a guardarsi le spalle dal francese della Yamaha. “Sapevo che sarebbe stata una gara di sopravvivenza, la pista era molto scivolosa. Penso che fosse più difficile seguire qualcuno che andare da soli… Ogni volta che mi avvicinavo a Jack, la moto si muoveva molto davanti a me , la ruota cominciava a surriscaldarsi, lo vedevo sul cruscotto. Per questo ho deciso di restare un secondo dietro e restarci, già nella parte finale della gara controllavo Fabio attraverso i maxischermi, ho visto che in curva andava meglio di me… Non è stato facile evitare errori negli ultimi giri, ma la strategia ha dato i suoi frutti”.

Aprilia moto dei sogni

Nel week-end di MotoGP a Le Mans Aprilia ha portato la nuova frizione in carbonio, un ulteriore step in avanti per il prototipo di Noale. La moto nelle mani di Aleix Espargarò sembra quasi perfetta e altre novità arriveranno per il GP d’Italia. “Penso che la cosa più positiva di Aprilia in questo momento sia il suo equilibrio generale. Ha un’ottima trazione, forse manca un pelo in pura accelerazione. Oggi era impossibile per me tenere il passo di Pecco o Enea, hanno accelerato meglio di me, ma la moto ha funzionato molto bene… Quest’anno ho la moto che ho sempre sognato, gli ingegneri hanno fatto un lavoro incredibile, siamo a quattro punti da Quartararo e siamo in testa alla classifica a squadre. E’ incredibile“.

Il futuro in MotoGP

Rinnovo di contratto meritato? Presto potrebbe esserci la firma. “Non ho ancora parlato con Massimo (Rivola), ci siamo solo abbracciati. Sul contratto non so cosa dire. Penso che quello che chiedo sia molto normale, anzi non è nemmeno normale, è sotto il mercato, ma sono anche consapevole di dove sono e la mia età. Penso che la parola giusta per definirlo sia ‘rispetto’. Può non essere carino dirlo, ma se Aprilia lascia andare qualcuno che fa quello che faccio io sarebbe l’errore più grande di sempre“.