MotoGP, Alberto Puig silura Ducati: “Alla fine vincono i giapponesi”

Alberto Puig e Honda mettono il loro destino nelle mani degli ingegneri in queste settimane di stop. Al ritorno della MotoGP la RC213V dovrà dare segni di ripresa, con Pol Espargarò, Taka Nakagami e Alex Marquez alla loro ultima stagione con i colori HRC (il giapponese sarà collaudatore). Dopo le disfatte del Sachsenring e di Assen è tempo di rimettere le idee in ordine: l’obiettivo primario è sistemare il telaio e migliorare il feeling sull’anteriore, dopo aver incentrato erroneamente l’attenzione sul grip al posteriore durante lo scorso inverno.

Puig e i marchi europei

Honda è ultima nella classifica costruttori, il migliore nella classifica piloti resta Marc Marquez, 13° con 60 punti, nonostante le tante assenze (Nakagami 16° con 42 punti). Ducati e Aprilia sempre più protagoniste di questo campionato MotoGP, ma al comando c’è la Yamaha di Fabio Quartararo: Alberto Puig analizza l’equilibrio vigente a ‘Radio Marca’ prima di staccare la spina per la pausa estiva. I marchi europei “hanno approfittato del cambio di regolamento avvenuto anni fa, sono state chiaramente più attive ed efficienti delle giapponesi… Penso che per molti anni gli europei guardassero ai giapponesi come riferimento, copiavano tanto, ora hanno raggiunto un livello superiore, sono nettamente superiori sull’elettronica e sulla meccanica“.

Ma il team manager della Repsol Honda ricorda come a vincere sia sempre un costruttore d’Oriente. “Non so perché, alla fine le giapponesi finiscono sempre per vincere (ride). Io parlo di fatti, non di opinioni, ma se me lo chiedi, penso che sia Ducati che Aprilia e KTM abbiano fatto un passo da gigante in questi anni“. Di certo dal 2020 ad oggi il marchio dell’Ala dorata ha difficoltà a vincere senza Marc Marquez. “È vero che la Honda non è mai stata una moto facile – sottolinea Alberto Puig -, ma è anche una moto che, portata al limite, può fare molto. Ma in questo momento la moto non permette di raggiungere questo limite e non ci sono risultati“.

Aleix candidato al titolo MotoGP

Per la prima volta non può fare a meno di complimentarsi con un pilota rivale, Aleix Espargarò, che sarà un candidato al titolo MotoGP fino all’ultimo. Imperiosa la sua prestazione nel GP di Assen, risalendo dalla P15 al 4° posto. “Aleix ha disputato una gara fantastica (ad Assen, ndr). È stata la gara più bella che gli abbia visto fare, perché era di gran lunga superiore agli altri. La verità è che anche loro (Aprilia, ndr) hanno realizzato una moto fantastica. La comprensione che ha di quella moto è molto alta – dice ad ‘AS’ -. Non so se è vestito da Marc Marquez, ma complimenti a lui. Deve essere molto soddisfatto“.

Foto Motogp.com